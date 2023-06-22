Migros ayçiçek yağı stoklarını boşaltıyor! Fiyatlarda yüzde 20, 30;'luk indirim!

Son zamanlarda, Yudum, Abalı ve Komili gibi markaların ayçiçek yağları büyük ilgi görüyor ve raflardan hızla tükeniyor. Migros Market, ayçiçek yağı fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimler yaparak tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayçiçek yağı, bitkisel yağlar arasında önemli bir konuma sahip olan ve sağlıklı yağ asitleri ile vitamin ve mineralleri içeren bir üründür.

Ayçiçek yağı genellikle yüksek ısıda pişirme ve fırınlama işlemleri için tercih edilir. Yüksek ısıya dayanıklı olması ve nötr bir tada sahip olmasıyla yiyeceklerin doğal lezzetini korur. Ayrıca salataların ve sosların yapımında da sıkça kullanılır.

Migros Market, tüketicilere mutfak masraflarını azaltmaları için özel bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 1 litrelik ayçiçek yağı sadece 25 TL'ye satın alınabiliyor. Ancak bu indirimli fiyattan faydalanmak için Migros marketlerinde tek seferde en az 200 TL tutarında alışveriş yapmak gerekiyor. Bu kampanya sayesinde tüketiciler, kaliteli bir ürünü uygun fiyatla satın almanın avantajını yaşayabilirler.

Migros marketlerindeki ayçiçek yağı fiyatları markalara göre değişiklik göstermektedir. Yudum, Abalı, Komili, Emek, Oba ve Orkide gibi markaların farklı hacimlerde ayçiçek yağı seçenekleri bulunmaktadır. Tüketiciler, tercih ettikleri marka ve hacme göre ayçiçek yağı alımını gerçekleştirebilirler.

MİGROS'TA İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI





Migros'un ayçiçek yağı kampanyası, tüketicilere hem kaliteli bir ürün sunmayı hem de bütçelerini korumalarını sağlamayı hedeflemektedir. İndirimli fiyatlarla alışveriş yaparak hem sağlıklı beslenmeyi destekleyebilir hem de mutfak masraflarını daha ekonomik hale getirebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için Migros Marketleri ziyaret etmenizi öneririm.