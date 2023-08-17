Migros bu indirimle evleri şenlendirecek! 6'lısı 142 TL'ye düştü, kapış kapış gidiyor
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Çeyiz yapan kızların adresi Migros bu hafta coştukça coştu. Fincan takımı, borcam seti, tencere ve daha birçok üründe dev indirim başladı. İşte herkesin akın edeceği indirim haberi...
Migros her hafta farklı ürünler üzerinde indirim yapmaya devam ederken bu defa züccaciye ürünlerinde dev kampanya başlattı. Klozet kapağından dijital basküle, bardak setinden tencere setlerine kadar birçok üründe indirim başladı. İşte 16 Ağustos 2023 Migros indirimi...
MİGROS 16 AĞUSTOS 2023 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
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