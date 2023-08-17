  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Migros bu indirimle evleri şenlendirecek! 6'lısı 142 TL'ye düştü, kapış kapış gidiyor

Migros bu indirimle evleri şenlendirecek! 6'lısı 142 TL'ye düştü, kapış kapış gidiyor

Yayınlanma:
Migros bu indirimle evleri şenlendirecek! 6'lısı 142 TL'ye düştü, kapış kapış gidiyor
Çeyiz yapan kızların adresi Migros bu hafta coştukça coştu. Fincan takımı, borcam seti, tencere ve daha birçok üründe dev indirim başladı. İşte herkesin akın edeceği indirim haberi...

Migros her hafta farklı ürünler üzerinde indirim yapmaya devam ederken bu defa züccaciye ürünlerinde dev kampanya başlattı. Klozet kapağından dijital basküle, bardak setinden tencere setlerine kadar birçok üründe indirim başladı. İşte 16 Ağustos 2023 Migros indirimi...

MİGROS 16 AĞUSTOS 2023 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Migros 16 ağustos

migros coştukça çoşan indirim

Aktüel
A101 ucuzluk şenliğini başlattı! 5 kilosunu 77 TL'ye almak için son şans
A101 ucuzluk şenliğini başlattı! 5 kilosunu 77 TL'ye almak için son şans
Bu fiyata kırmızı et almak hayal! O markette yeni hafta indirimleri poşetleri dolduracak: Kırmızı et, tavuk ve kıyma fiyatlarını gören akın edecek
Bu fiyata kırmızı et almak hayal! O markette yeni hafta indirimleri poşetleri dolduracak: Kırmızı et, tavuk ve kıyma fiyatlarını gören akın edecek
Listeyi gören Tarım Kredi Market'e akın edecek! 10 üründe fiyatlar yarıya çekildi
Listeyi gören Tarım Kredi Market'e akın edecek! 10 üründe fiyatlar yarıya çekildi
Bu fiyatları kaçıran çok üzülecek! BİM'de 15 ürün indirime girdi
Bu fiyatları kaçıran çok üzülecek! BİM'de 15 ürün indirime girdi
Ayçiçek yağı azalan o marketten 30 TL indirimli alacak! Büyük kampanya başladı
Ayçiçek yağı azalan o marketten 30 TL indirimli alacak! Büyük kampanya başladı
Bu hafta BİM’de şenlik var! Kataloğu gören kapıda sıra olacak! BİM 18 Ağustos 2023 aktüel ürünler
Bu hafta BİM’de şenlik var! Kataloğu gören kapıda sıra olacak! BİM 18 Ağustos 2023 aktüel ürünler
Sabah ilk yetişen bu ürünleri ucuza alır! BİM'de kahvaltı masalarını şenlendirecek dev indirim başladı
Sabah ilk yetişen bu ürünleri ucuza alır! BİM'de kahvaltı masalarını şenlendirecek dev indirim başladı