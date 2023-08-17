Migros bu indirimle evleri şenlendirecek! 6'lısı 142 TL'ye düştü, kapış kapış gidiyor

Çeyiz yapan kızların adresi Migros bu hafta coştukça coştu. Fincan takımı, borcam seti, tencere ve daha birçok üründe dev indirim başladı. İşte herkesin akın edeceği indirim haberi...