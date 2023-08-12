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Migros bu ürünlerde etiketleri yarıya indirdi! Stoklar bitmeden yetişen alacak

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Migros bu ürünlerde etiketleri yarıya indirdi! Stoklar bitmeden yetişen alacak
Sevilen market zinciri Migros'ta birçok üründe yüzde 50 indirim müjdesi verildi. Stoklar sınırlı olurken vatandaşlar Migros Sanal Market üzerinden alışverişe başladı. İşte büyük fırsat yaratan o ürünler...

Son dönemlerde ekonomik zorluklar boy göstermeye başlarken vatandaşların alım gücü bir o kadar azaldı. İndirim fırsatlarını yakından takip edilmesiyle Migros ilgi odağı oldu. İşte Migros tarafından başlatılan kampanya süresine dair merak edilenler haberimizde.

migros yüzde 50 indirim

KAMPANYA ŞARTLARI

-Kampanyadan farklı günler içerisinde yararlanabilirsiniz

-Her gün için belirlenen simit limiti aşılamaz

-İndirimli fiyatlar ve kampanya yalnızca Money Kart ya da Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir

-Ürünler mağaza stoklarında sınırlıdır

-Kampanya kapsamında olan ürünlerin üst limiti belirlenerek bunlarda farklılıklar yapılamaz.

-Migros'un kampanya üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır. 

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