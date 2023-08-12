Migros bu ürünlerde etiketleri yarıya indirdi! Stoklar bitmeden yetişen alacak

Son dönemlerde ekonomik zorluklar boy göstermeye başlarken vatandaşların alım gücü bir o kadar azaldı. İndirim fırsatlarını yakından takip edilmesiyle Migros ilgi odağı oldu. İşte Migros tarafından başlatılan kampanya süresine dair merak edilenler haberimizde.





KAMPANYA ŞARTLARI

-Kampanyadan farklı günler içerisinde yararlanabilirsiniz

-Her gün için belirlenen simit limiti aşılamaz

-İndirimli fiyatlar ve kampanya yalnızca Money Kart ya da Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir

-Ürünler mağaza stoklarında sınırlıdır

-Kampanya kapsamında olan ürünlerin üst limiti belirlenerek bunlarda farklılıklar yapılamaz.

-Migros'un kampanya üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır.