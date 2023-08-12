Migros bu ürünlerde etiketleri yarıya indirdi! Stoklar bitmeden yetişen alacak
Yayınlanma:
Sevilen market zinciri Migros'ta birçok üründe yüzde 50 indirim müjdesi verildi. Stoklar sınırlı olurken vatandaşlar Migros Sanal Market üzerinden alışverişe başladı. İşte büyük fırsat yaratan o ürünler...
Son dönemlerde ekonomik zorluklar boy göstermeye başlarken vatandaşların alım gücü bir o kadar azaldı. İndirim fırsatlarını yakından takip edilmesiyle Migros ilgi odağı oldu. İşte Migros tarafından başlatılan kampanya süresine dair merak edilenler haberimizde.
KAMPANYA ŞARTLARI
-Kampanyadan farklı günler içerisinde yararlanabilirsiniz
-Her gün için belirlenen simit limiti aşılamaz
-İndirimli fiyatlar ve kampanya yalnızca Money Kart ya da Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir
-Ürünler mağaza stoklarında sınırlıdır
-Kampanya kapsamında olan ürünlerin üst limiti belirlenerek bunlarda farklılıklar yapılamaz.
-Migros'un kampanya üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır.
Aktüel