Migros indirim fırtınasına tutuldu! 5 kg un 69 TL, zeytinyağı 240 TL'ye indi!

Market fiyatları günden güne artmaya devam ederken Migros yüzleri güldürdü! Tam 47 ürüne indirim geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS KAMPANYASI

Migros birçok farklı kategoride 47 ürüne indirim uyguladığını duyurdu. İndirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Knorr marka 25 gram kuru nane 9.63 TL

-Burcu marka 550 gram taze fasulye konservesi 26.53 TL

-Knorr marka 200 gram pul biber 40.08 TL

-Komili marka 2 litre zeytinyağı 239.90 TL

-Torku marka 5 kilogram toz şeker 124.90 TL

-Tamek marka 800 gram haşlanmış nohut 25 TL

-Kühne marka 500 ml alıç sirkesi 33.68 TL

-Reis marka 1 kilogram kırmızı mercimek 37.90 TL

-Calve marka 345 gram taneli hardal 52.43 TL

-Kühne marka 500 ml üzüm sirkesi 44.93 TL

-Reis marka 1 kilogram nohut 48.90 TL

-Tat marka 200 gram domates püresi 8.72 TL

-Komili marka 1 litre pet zeytinyağı 149.90 TL

-Reis marka 500 gram patlatmalık mısır 14.50 TL

-Reis marka 1 kilogram dermason fasulye 57.90 TL

-Tamek marka 830 gram bezelye 21.20 TL

-Sinangil marka 5 kilogram un 69.90 TL

-Tamek marka 550 gram garnitür 20.72 TL

-Kalite marka ton balığı 39.50 TL

-Yudum marka 2 litre zeytinyağı 209.90 TL

-Calve marka 245 gram acı sos 29.93 TL

-Mutlu marka 500 gram burgu makarna 9.90 TL

-Knorr marka 50 gram zencefil 16.03 TL

-Reis marka 1 kilogram pirinç 49.90 TL

-Kalite marka bitkisel yağlı ton balığı 47.90 TL

-Sırma marka 2 litre mısır yağı 79.90 TL

-Knorr marka 70 gram sumak 17.43 TL

-Calve marka 260 gram köri sos 29.93 TL