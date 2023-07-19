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Migros KDV zamlarını es geçti! Deterjanlarda fiyatlar yarıya indi: O tarihe kadar yetişen en ucuza alacak

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Migros KDV zamlarını es geçti! Deterjanlarda fiyatlar yarıya indi: O tarihe kadar yetişen en ucuza alacak
Raf fiyatlarına günden güne zam gelmeye devam ederken Migros kampanyasını paylaştı. Birçok üründe indirim başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Migros tarafından paylaşılan son haber alışveriş yapacak vatandaşların epey ilgisini çekti. Zamlara rağmen indirim devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS İNDİRİMİ BAŞLADI

KDV fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında market fiyatları günden güne artmaya başladı. Artış gösteren fiyatlara rağmen Migros birçok temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya başlattı. Kampanya Migros şubelerinde ve Migros Sanal Market üzerinde geçerli olacak. Kampanya 20 Temmuz tarihinde sona erecek. Migros kampanyasında olan ürünler şu şekilde;

migros market kampanyası başladı

-Familia Plus marka 16'lı natural havlu kağıt 112.90 TL

-Alo Platinum marka 7 kilogram beyaz toz deterjan 198.75 TL

-Süper Mayıslo marka 32'li tuvalet kağıdı 169.88 TL

-Mare marka 32'li tuvalet kağıdı 114.33 TL

-Selpak Deluxe marka 4'lü tuvalet kağıdı 29.90 TL

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