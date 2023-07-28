Migros'a giden sepetini ucuza dolduracak! Seçili ürünlerde yüzde 79'a varan indirim başladı!

Son dönemlerde en çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıtları oldu. Vatandaşın yüzünü güldürecek indirim kampanyası geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUVALET KAĞITLARINA İNDİRİM

Son dönemlerde vatandaşlar avantajlı alışveriş yapabilmek için marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Migros marketlerde büyük tuvalet kağıdı indirimi başladı. Sleepy marka yüzey temizleme mendili 100'lü paket 59.90 TL'ye düştü. Hijyen kategorisinde yer alan ürünlerin girdiği indirimler epey dikkat çekti.





Selpak marka Deluxe Bambu 8'li havlu paket 59.90 TL'ye düştü. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerin internet sitesi üzerinden yapılması ve Money Bonus veya Money Kart ile ödeme yapılması gerekiyor. Kampanya yalnızca Migros internet sitesi üzerinde geçerli ve stoklarla sınırlı olacak. Kampanyadan faydalanmak için elinizi çabuk tutun!