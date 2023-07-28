  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Migros'a giden sepetini ucuza dolduracak! Seçili ürünlerde yüzde 79'a varan indirim başladı!

Migros'a giden sepetini ucuza dolduracak! Seçili ürünlerde yüzde 79'a varan indirim başladı!

Yayınlanma:
Migros'a giden sepetini ucuza dolduracak! Seçili ürünlerde yüzde 79'a varan indirim başladı!
Tuvalet kağıtlarına gelen zamlar devam etse de bu market büyük bir kampanya başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde en çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıtları oldu. Vatandaşın yüzünü güldürecek indirim kampanyası geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUVALET KAĞITLARINA İNDİRİM

Son dönemlerde vatandaşlar avantajlı alışveriş yapabilmek için marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Migros marketlerde büyük tuvalet kağıdı indirimi başladı. Sleepy marka yüzey temizleme mendili 100'lü paket 59.90 TL'ye düştü. Hijyen kategorisinde yer alan ürünlerin girdiği indirimler epey dikkat çekti. 

migros tuvalet kağıtlarında indirim

Selpak marka Deluxe Bambu 8'li havlu paket 59.90 TL'ye düştü. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerin internet sitesi üzerinden yapılması ve Money Bonus veya Money Kart ile ödeme yapılması gerekiyor. Kampanya yalnızca Migros internet sitesi üzerinde geçerli ve stoklarla sınırlı olacak. Kampanyadan faydalanmak için elinizi çabuk tutun! 

Aktüel
Zincir marketten zincirleme indirim! Bu kampanyayı kaçıran pişman olacak: Bebek bezi, havlu kağıt...
Zincir marketten zincirleme indirim! Bu kampanyayı kaçıran pişman olacak: Bebek bezi, havlu kağıt...
Ayçiçek yağı biten işi gücü bırakıp koşacak! Peti 99 TL'ye düştü, yetişen üçer beşer alıyor
Ayçiçek yağı biten işi gücü bırakıp koşacak! Peti 99 TL'ye düştü, yetişen üçer beşer alıyor
A101'den mutfak dolabını tıka basa dolduracak indirim! Erken giden ucuza sucuk alacak
A101'den mutfak dolabını tıka basa dolduracak indirim! Erken giden ucuza sucuk alacak
A101 haftaya damga vuran indirimi patlattı! Salçadan tuvalet kağıdına zam değil indirim geldi!
A101 haftaya damga vuran indirimi patlattı! Salçadan tuvalet kağıdına zam değil indirim geldi!
BİM'den efsane indirim kampanyası! 81 ilde geçerli olacak: Bu indirimin tekrarı yok
BİM'den efsane indirim kampanyası! 81 ilde geçerli olacak: Bu indirimin tekrarı yok
Bu fiyat şaka değil gerçek! 5 litre ayçiçek yağı o markette 1 TL: Şanslı olan kapar
Bu fiyat şaka değil gerçek! 5 litre ayçiçek yağı o markette 1 TL: Şanslı olan kapar
Bu kampanya 2000'lerden değil! 5 litrelik ayçiçek yağı 1 TL'ye satılıyor: Duyan koştu
Bu kampanya 2000'lerden değil! 5 litrelik ayçiçek yağı 1 TL'ye satılıyor: Duyan koştu