Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur

Zincir market kampanyanın bugün geçerli olacak ürünlerin indirimleri ürünler için Money kart ya da Money bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Toplu alım siparişleri kampanyaya dahil edilmezken stoklar sınırlı olduğundan elinizi çabuk tutmanız öneriliyor. İşte, Migros indirimli ürünler...

MİGROS SANAL MARKET İNDİRİMİ

İçim Ayran 1,5 L: 26,90 TL

SEPETTE 21,9 TL

Yeşil Cevizli Baklava 400G: 85,00 TL

SEPETTE %30 İNDİRİM

Komşu Kabuklu Fındık 500 G: 54,90 TL

SEPETTE 44,9 TL

Torku Taze Donuk Gurme Burger 450 G: 175,00 TL

SEPETTE %20 İNDİRİM

Uzman Kasap Dana Hellimli Sosis Köfte Kg: 311,31 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM





Sek Taze Peynir Zeytinli Kekikli 150 G: 25,95 TL

SEPETTE 19,9 TL

Avokado Adet: 14,90 TL

SEPETTE 7,9 TL

Kayısı Kg: 24,90 TL

SEPETTE 19,75 TL

Orvital Organik Piliç Bonfile Kg: 365,90 TL

SEPETTE %15 İNDİRİM

Uzman Kasap Izgara Köfte 320 G: 79,11 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Karpuz Kg: 7,95 TL

SEPETTE 5,99 TL

Kuzu Fırınlık Kol Kg (Kemikli, Bütün Kol): 259,90 TL

SEPETTE %10 İNDİRİM

Uzman Kasap Dağ Kekikli Dana Çoban Köfte 400 G: 98,91 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Pınar Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 G: 186,50 TL

SEPETTE 129,9 TL

Domates Pembe Kg: 27,90 TL

SEPETTE 22,5 TL

Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 G: 79,11 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Superfresh Taze Fasulye 450 G: 54,90 TL

SEPETTE 41,9 TL

Uzman Kasap Klasik Köfte 320 G: 94,41 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Yeşil Fıstıklı Çikolatalı Soğuk Baklava 400G: 120,00 TL

SEPETTE %30 İNDİRİM