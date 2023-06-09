  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur

Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur

Yayınlanma:
Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur
Sevilen ve en çok tercih edilen zincir marketlerden olan Migros müşterilerine özel fırsat sundu. Migros sanal market üzerinde Perşembe kampanyasıyla beraber 29 ürün üzerinde fiyat indirimi yapıldı. İşte, Migros'ta indirimli ürünler haberimizde yer almaktadır.

Zincir market kampanyanın bugün geçerli olacak ürünlerin indirimleri ürünler için Money kart ya da Money bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Toplu alım siparişleri kampanyaya dahil edilmezken stoklar sınırlı olduğundan elinizi çabuk tutmanız öneriliyor. İşte, Migros indirimli ürünler...

MİGROS SANAL MARKET İNDİRİMİ

İçim Ayran 1,5 L: 26,90 TL

SEPETTE 21,9 TL

Yeşil Cevizli Baklava 400G: 85,00 TL

SEPETTE %30 İNDİRİM

Komşu Kabuklu Fındık 500 G: 54,90 TL

SEPETTE 44,9 TL

Torku Taze Donuk Gurme Burger 450 G: 175,00 TL

SEPETTE %20 İNDİRİM

Uzman Kasap Dana Hellimli Sosis Köfte Kg: 311,31 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

migros sanal market indirimi

Sek Taze Peynir Zeytinli Kekikli 150 G: 25,95 TL

SEPETTE 19,9 TL

Avokado Adet: 14,90 TL

SEPETTE 7,9 TL

Kayısı Kg: 24,90 TL

SEPETTE 19,75 TL

Orvital Organik Piliç Bonfile Kg: 365,90 TL

SEPETTE %15 İNDİRİM

Uzman Kasap Izgara Köfte 320 G: 79,11 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Karpuz Kg: 7,95 TL

SEPETTE 5,99 TL

Kuzu Fırınlık Kol Kg (Kemikli, Bütün Kol): 259,90 TL

SEPETTE %10 İNDİRİM

Uzman Kasap Dağ Kekikli Dana Çoban Köfte 400 G: 98,91 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Pınar Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 G: 186,50 TL

SEPETTE 129,9 TL

Domates Pembe Kg: 27,90 TL

SEPETTE 22,5 TL

Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 G: 79,11 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Superfresh Taze Fasulye 450 G: 54,90 TL

SEPETTE 41,9 TL

Uzman Kasap Klasik Köfte 320 G: 94,41 TL

SEPETTE %5 İNDİRİM

Yeşil Fıstıklı Çikolatalı Soğuk Baklava 400G: 120,00 TL

SEPETTE %30 İNDİRİM

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor
ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor
Tarım Kredi Market 1 haftalık özel indirimini duyurdu! Bu ürünlerin tekrarı yok: Fiyatlar yarıya çekildi
Tarım Kredi Market 1 haftalık özel indirimini duyurdu! Bu ürünlerin tekrarı yok: Fiyatlar yarıya çekildi
Cuma günü BİM'e giden ucuz fiyata sepeti dolduracak! Kilosu 52,50 TL'den satılacak: Yetişen alır
Cuma günü BİM'e giden ucuz fiyata sepeti dolduracak! Kilosu 52,50 TL'den satılacak: Yetişen alır
A101 yazı erken getirdi! Güneş kreminden plaj çantasına en ucuz fiyatlar: O gün başlıyor
A101 yazı erken getirdi! Güneş kreminden plaj çantasına en ucuz fiyatlar: O gün başlıyor
O markete bayram indirimi erken geldi! En ucuza almak için sayılı günler kaldı: 9,50 TL'den...
O markete bayram indirimi erken geldi! En ucuza almak için sayılı günler kaldı: 9,50 TL'den...