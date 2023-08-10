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Migros'tan 25 üründe dev kampanya! 165 TL'den 99 TL'ye fiyatlar dip yaptı

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Migros'tan 25 üründe dev kampanya! 165 TL'den 99 TL'ye fiyatlar dip yaptı
Market fiyatlarından şikayet edenlere Migros müjdesi! Birçok ürün indirime girdi! Tüm detaylar haberimizde.

Migros Market tarafından yapılan son duyuruya göre birçok farklı üründe fiyatlar dibe çekildi! İşte o ürünler ve fiyatları!

MİGROS FİYATLARI DİBE ÇEKTİ

Migros Market son zamanlarda sık sık yaptığı kampanyalarla müşterilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemlerde fiyatı fahiş şekilde artan birçok ürüne büyük indirim yapıldı. Migros Marketlerde tam 13 farklı ürünün fiyatları düştü. Migros Marketlerde indirime giren ürünler ve fiyatları şu şekilde;

migros market yeni kampanyasını duyurdu

-Erşan marka 400 gram kokteyl sosis 99 TL

-Pınar marka 600 gram tost peyniri 99.90 TL

-Orta yağlı dana eti 329.90 TL

-Dana döş rulo kıyma 299.90 TL

-Kuzu kapama kemikli kuzu eti 239.90 TL

-320 gram kasap ızgara köfte 82.90 TL

-320 gram kasap Tekirdağ köfte 82.90 TL

-Limon kilogramı 15.90 TL

-1 kilogram file limon 15.90 TL

-Çekirdeksiz üzüm 34.90 TL

-Domates 19.75 TL

-Salatalık 14.75 TL

-Osmaniye 500 gram yer fıstığı 44.90 TL

Aktüel
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