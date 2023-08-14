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Migros'tan alışveriş yapan 2000 TL'yi kaptı! O bankanın kampanyasını kaçıran çok üzülecek

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Migros'tan alışveriş yapan 2000 TL'yi kaptı! O bankanın kampanyasını kaçıran çok üzülecek
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Migros mağazalarında alışveriş yapan müşteriler için oldukça çekici bir kampanya başlattığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

TEB, Türkiye Ekonomi Bankası, alışveriş tutkunları için Migros marketlerde oldukça ilgi çekici bir kampanya düzenlendiğini açıkladı. Bankanın resmi web sitesinde sunulan detaylara göre, kampanya sayesinde müşterilere toplamda 2.000 TL'ye kadar Migros Hediye Çeki kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden özel bir davet kodu alarak başlayabilirler. Sonrasında, bu davet koduyla arkadaşlarını CEPTETEB üyeliğine davet etme şansına sahip oluyorlar. Davet kodunu paylaşan müşteriler, arkadaşlarının da CEPTETEB Mobil veya CEPTETEB İnternet Şubesi'ne başvururken bu kodu kullanmalarını hatırlatabilirler.

2 BİN LİRA DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİ

market

Kampanya 01 Ağustos 2023 ile 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre içinde müşteriler, davet koduyla en fazla 10 kez kampanyadan yararlanabilirler ve toplamda 10 arkadaşlarını CEPTETEB üyesi yaparak 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanma fırsatını elde edebilirler.

Bu avantajlı kampanya, CEPTETEB Mobil uygulamasının Kampanyalar menüsünden davet kodunun alınmasıyla başlar. Ardından, arkadaşlarını davet ederek onları CEPTETEB üyesi yapmak ve Migros Hediye Çekleri ile ödüllendirilmek mümkün olur.

TEB'in bu tür kampanyaları, müşterilerine özel fırsatlar sunarak onlara daha yakın olma amacını yansıtıyor. Kampanya süresi boyunca müşteriler, doğru şekilde davet kodunu paylaşarak ve kampanya kurallarına uyarak bu cazip tekliften yararlanabilirler. 

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