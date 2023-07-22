Migros'tan alışveriş yapmayan pişman olacak! Deterjanlarda tam yüzde 60 indirim başladı: Piyasadan ucuza satılacak

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaşın mağduriyeti de artıyor. Marketlerin kampanyaları yakından takip edilirken Migros yeni kampanyasını paylaştı! Deterjanlar çok ucuza satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS DETERJAN KAMPANYASI

Migros Marketler sık sık yeni kampanyalarını müşterileriyle paylaşmaya devam ederken yeni kampanya deterjan için geldi. Deterjanlarda yüzde 60'a varan indirim başladı. Migros Markette deterjanlarda ve diğer ürünlerde geçerli olacak indirimler şu şekilde;





-Familia Plus marka 16'lı kağıt havlu 112.90 TL

-Alo Platinum marka 7 kg beyaz toz deterjan 198.75 TL

-Süper Mayıslo marka 32'li tuvalet kağıdı 169.88 TL

-Mare marka 32'li tuvalet kağıdı 114.33 TL

-Selpak Deluxe marka 4'lü tuvalet kağıdı 29.90 TL