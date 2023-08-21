Migros'un bu indirimini kaçıran çok üzülür! Kıyma, tavuk, köfte fiyatları dip yaptı

Migros, müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17 Ağustos tarihinden itibaren başlayan büyük indirim kampanyası, 19 Ağustos Cumartesi itibarıyla hız kesmeden devam ediyor. Kampanya kapsamında dikkat çeken ürünler arasında dana tandır, kebap köfte harcı ve Paşabahçe kavanozlar öne çıkıyor.





Dana tandır, lezzetli et yemeklerini sofralarınıza taşıyanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Normalde 369 TL olan dana tandır, kampanya sayesinde 329 TL'ye düşerek hem lezzet hem de bütçe dostu bir alternatif olarak Migros raflarında yerini alıyor.

Kebap ve köfte tutkunlarını da unutmayan Migros, Uzman Kasap markasıyla hazırlanan kebap köfte harcında indirim yaparak tüketicilere ekonomik seçenekler sunuyor. Üstelik kaliteli et ürünleri, 199,90 TL'lik indirimli fiyatıyla sofralarınızı lezzetlendirmeye bekliyor.





Evde kullanım ve saklama için ihtiyaç duyulan Paşabahçe kavanozlar da kampanya kapsamında büyük bir fiyat avantajı sunuyor. Puantiyeli Metal Kapaklı Kavanozlar 660 cc, sadece 11,50 TL'ye düşerek kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu kavanozlar, yiyeceklerinizi taze ve güvenli bir şekilde muhafaza etmek için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Migros'un 19 Ağustos Cumartesi itibarıyla başlayan ve ay sonuna kadar devam edecek olan indirim kampanyası, müşterilere geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlar sunmayı hedefliyor. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmamak önemli bir avantaj sağlıyor. Kampanya detayları ve diğer indirimli ürünler için en yakın Migros mağazasını ziyaret edebilirsiniz.