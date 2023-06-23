O bankada hesabı olanlar turnayı gözünden vurdu! İşlem yapan 150 TL parayı kapacak

ING Bank, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurusu yaparak alışveriş deneyimlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyor. Kampanya, ING Kredi Kartı sahiplerine özel olarak tasarlanmış olup, müşterilere 150 TL'ye kadar hediye sunulacak.



Kampanyanın detaylarına göre, ING Bank müşterileri 14 Temmuz tarihine kadar kampanyaya katılarak birçok avantajdan yararlanabilecekler. Kampanyaya katılmak için müşterilerin ING Bank'ın resmi internet sitesine giriş yapmaları ve ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, müşterilerin yapacakları harcamalar ve alışverişler üzerinden toplamda 150 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatı sunulacak. Bu bonuslar, ING Bank tarafından müşterilerin kredi kartlarına yansıtılacak ve sonraki alışverişlerde kullanılabilecektir.

ING Bank'ın bu kampanyası, müşterilerine daha fazla tasarruf sağlama ve alışverişlerini daha keyifli hale getirme amacını taşımaktadır. Müşteriler, kampanyaya katılarak kredi kartlarıyla yapacakları harcamalarda bonus kazanacak ve bu bonusları bir sonraki alışverişlerinde değerlendirebilecekler.

KAMPANYA DETAYLARI





ING Bank, müşterilerine özel bir kampanya başlatarak avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, ING Kredi Kartı sahipleri Bonus üye iş yerlerinde giyim, aksesuar, kozmetik, çiçekçi ve ayakkabı alışverişlerinde 500 TL ve üzeri her ikinci harcamada 30 TL bonus kazanacak. Toplamda ise 150 TL'ye kadar bonus elde edilebilecek. Kampanyaya katılmak için harcama öncesinde "KAZAN" yazarak 2205'e SMS göndermek gerekiyor.

Kampanya süresi 1 Haziran - 14 Temmuz 2023 arasında olup, farklı günlerde yapılacak alışverişleri kapsamaktadır. Aynı gün içinde yapılan harcamalarda yalnızca bir harcama kampanyaya dahil edilecektir. Kampanya, belirtilen kart türlerine sahip müşterileri kapsamaktadır. Bazı kartlar ise kampanyaya dahil değildir.

Bonuslar 18 Temmuz 2023 tarihinde kartlara yansıtılacak ve kampanya müşteri bazında olduğu için her müşteri en fazla 150 TL bonus kazanabilecektir. Kampanya yurt içindeki fiziki ve sanal POS'lardan yapılan peşin veya taksitli harcamaları kapsamaktadır. Düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri ve vergi ödemeleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya katılmak için harcama öncesi "KAZAN" yazıp 2205'e SMS göndermek gerekmektedir. Gönderilen her SMS için operatörlerin belirlediği kısa mesaj ücreti alınacaktır. Kampanyaya dahil olan sektör kodları belirtilmiştir.