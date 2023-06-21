O bankalarda hesabı olanlar dikkat! Tek işlemle ayda 9 bin 619 TL ödeniyor: Denemeyen bin pişman

Son dakika bilgilerine göre, birçok özel banka mevduat faiz oranlarını güncelledi ve bu güncellemeyle birlikte faiz oranları yüzde 38 ile yüzde 43 arasında artış gösterdi. Yatırımcılara daha yüksek getiri imkanı sunan bu yükselişle mevduat faizleri rekor seviyelere ulaşmış durumda.

BANKA MEVDUAT HESAP FAİZ ORANLARI







Akbank: %40 faiz oranı

ING Bank: %35 faiz oranı

N Kolay: %36 faiz oranı

Alternatif Bank: %36 faiz oranı

TEB: %35 faiz oranı

Fibabanka: %33 faiz oranı

Anadolu Bank: %35 faiz oranı

Yapı Kredi: %34 faiz oranı

Bu faiz oranlarına göre, mevduatınızı bankalara yatırdığınızda aylık getirileriniz farklılık gösterecektir. Örneğin, %33 faiz oranıyla 350.000 TL'lik bir mevduatınızı bankaya yatırdığınızda, 32 gün sonra 9.619 TL faiz getirisi elde edersiniz. Yüksek faiz oranlarına sahip bankalar, birikimlerinizi daha yüksek getiri potansiyeliyle değerlendirmenize olanak sağlar.

Ancak, belirtilen faiz oranları piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Mevduat faiz oranları bankaların politikalarına ve ekonomik faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yatırım yapmadan önce bankaların güncel faiz oranlarını kontrol etmek ve tercihlerinizi buna göre yapmak önemlidir.