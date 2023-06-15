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O bankanın müşterilerine şans güldü! Şubeye gitmeden 600 TL hediye para kazanacaklar

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O bankanın müşterilerine şans güldü! Şubeye gitmeden 600 TL hediye para kazanacaklar
Kuveyt Türk yeni müşterilerine özel kampanya haberini verdi. Toplam 600 TL'ye varan avantajla beraber nasıl ve kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. İşte, Kuveyt Türk yeni kampanya detayları...

Banka tarafından gelen açıklamalar üzerine yeni müşterilerine özel olarak hoşgeldin paketi sunulurken kart aidatı ödenmeyeceği duyuruldu. 300 TL ve üzeri yapılan harcamalara özel 100 TL iadesi gerçekleşirken toplamda 600 TL kazanılacağı bilgisi verildi. Kuveyt Türk hoşgeldin kampanya şartları haberimizde.

Kuveyt Türk, resmi internet sayfası üzerinden yeni kampanya ayrıntıları açıklandı. Kampanya kapsamında müşteriler, 1 Şubat’tan başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam edecek olan kampanya için yapılacak harcamalar, alışverişler ve otomatik fatura talimatlarıyla beraber toplamda 600 TL'ye kadar iade kazanma fırsatı sunuldu. Başvuru yapmak isteyenler mobil uygulama üzerinden ya da banka şubelerine giderek anında kampanyadan faydalanabilir.

kuveyt türk

KUVEYT TÜRK HOŞGELDİN KAMPANYA

Haziran ayına özel olarak başlayan kampanyada özel fırsatlar resi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Kampanyaya katılım sağlamak için müşterilerin bankaların internet sayfası ya da mobil uygulaması üzerinden başvurular tamamlanır.

Kuveyt Türk’ün müşterilerine sunduğu kampanya, müşterilerin alışverişlerinde ve otomatik fatura talimatı vermesiyle beraber iade alma hakkı kazanıyor. Kampanyanın Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceği bilgisi verilirken iade miktarlarına dair tüm detay site üzerinde yer alıyor.

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Aktüel
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