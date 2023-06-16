O bankanın müşterilerine talih kuşu kondu! Oturdukları yerden 300 TL kazanacaklar: Telefondan bunu yapmak yeter

Denizbank, müşteri memnuniyetini artırmak ve kredi kartı kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu müşteri odaklı kampanya, kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor.

Denizbank kredi kartı kullanıcılarına üç aylık bir süre boyunca 300 TL'ye varan tasarruf imkanı sağlıyor. Kampanyadan faydalanmak için müşterilerin DenizBank Kredi Kartı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

KAMPANYA DETAYLARI





Kampanya, 31 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ve başvuruda bulunan müşteriler için yeterli süre sunulmaktadır. Bu özel teklif sadece DenizBank tarafından çıkarılan kredi kartları için geçerlidir.

Yeni DenizBank Kredi Kartı sahibi olan müşteriler, internet alışverişlerinde önemli indirimlerden faydalanma şansına sahiptir. Haziran ve Temmuz aylarında, kullanıcılar aylık maksimum 100 TL olmak üzere %50'ye varan indirimler kazanabilirler. Bu üç aylık süre boyunca müşteriler, toplamda 300 TL'ye kadar tasarruf edebilirler. Kampanya, DenizBank Sanal POS'larında da geçerli olup, müşterilerin katılımını kolaylaştırmaktadır. Ancak bazı işlem türleri kampanya kapsamı dışındadır, bu işlemler arasında fiziksel POSlardan yapılan işlemler, nakit avans işlemleri ve Bonus kullanımları bulunmaktadır. Öte yandan, sanal kart işlemleri ve ek kart işlemleri kampanyaya dahildir.

Denizbank'ın bu yeni kredi kartı kampanyası, müşterilerin finansal durumlarını iyileştirirken aynı zamanda alışveriş deneyimlerini daha hesaplı hale getirmeyi hedeflemektedir. Banka, müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulayarak bu kampanya ile müşterilerinin tasarruf etmelerini desteklemektedir. Üç aylık süre boyunca 300 TL'ye kadar tasarruf fırsatını yakalamak isteyen müşteriler, hemen DenizBank Kredi Kartı başvurusunda bulunabilirler.