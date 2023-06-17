O bankanın müşterisiyseniz dikkat! 3 aylık 3000 TL para iadesi yapılacak: Almak için tek şart var

Bu banka müşterilerinin yüzünü güldürdü: Tam 3 bin TL ödeme yapılacak! Peki şartlar neler? Kimler kampanyadan faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Akbank tarafından bildirilen son haberlere göre Haziran Temmuz Ağustos aylarında geçerli olmak üzere toplam 3 bin TL iade kampanyası başlatıldı. Kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olmak gerekiyor. Haziran- Temmuz- Ağustos aylarında Tatilsepeti.com ve restoran sektörlerinde yapılan aylık 10 bin TL ve üstü alışveriş yapan müşterilere her ay 1000 TL, toplam 3 bin TL iade verilecek.





Kampanyadan faydalanmak için 1011TATIL10 davet kodunu kullanarak mobil uygulama üzerinden katılım sağlanabilir. Kampanyadan faydalanmak için 22 Mayıs ve 22 Haziran tarihleri arasında davet kodunu kullanarak banka müşterisi olmak gerekiyor. Kampanya yalnızca tatilsepeti.com ve restoran sektörlerinde yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için Axess ve Wings kredi kartı kullanmak gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için davet kodunu kullanarak banka müşterisi olan vatandaşların mobil uygulama ya da şube üzerinden bankacılık sözleşmelerini imzalaması gerekiyor. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kere faydalanabilir. Akbank müşterisi olmak için kurye yöntemiyle müşteri olmayı tercih eden müşterilerin en geç 22 Haziran tarihine kadar banka müşterisi olma sürecini tamamlaması gerekiyor.