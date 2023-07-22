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O market ayçiçek yağı stoklarını bitiriyor! Yarı fiyatına düştü: Poşetini alan indirime koşuyor

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O market ayçiçek yağı stoklarını bitiriyor! Yarı fiyatına düştü: Poşetini alan indirime koşuyor
Ayçiçek yağındaki dev indirim o markette başladı! Büyük indirimle ayçiçek yağı fiyatları 29,90'a düştü. İşte o market....

Mutfak ihtiyaçları arasında önemli bir yere sahip olan Ayçiçek yağındaki indirimler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan hızlı artış, vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Ancak Migros'un dev indirim haberi, vatandaşların yüzünü güldürdü.

MİGROS'TA ABALI AYÇİÇEK YAĞI 33,90 TL!

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Migros, Abalı Ayçiçek yağında yapılan büyük indirimi duyurdu. 1 L Ayçiçek yağının fiyatı indirim öncesi 33,90 TL iken, indirimle beraber 29,90 TL'ye düşürüldü. Bu indirim sadece 2'li Ayçiçek yağı alımlarında geçerli. Vatandaşlar, bu indirimle yağ alışverişini daha uygun fiyata yapma fırsatını yakalamış oldu.

Aktüel
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