O market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 19,99 TL'lik etiketi gören üçer beşer alıyor

Türkiye'nin öncü market zinciri A101, büyük indirimlerle müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle mutfak ihtiyaçlarında önemli bir yere sahip olan yağ kategorisindeki indirimler, tüketicileri cezbetmeye devam ediyor. Ayçiçek yağı ve mısırözü yağı gibi temel ürünlerde yapılan bu indirimler, hem bütçe dostu hem de kaliteli bir alışveriş imkanı sunuyor.



A101'DE AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

A101 Market, indirim kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bu seferki kampanya ise özellikle ayçiçek yağına yönelik. 2 litrelik ayçiçek yağı, sadece 74 TL'ye satışa sunuluyor. Bu müthiş fırsatı duyanlar, hemen marketlere akın ederek stok yapma fırsatını değerlendiriyor.

Güncel kampanyaya göre, Yudum marka 1,25 litrelik ayçiçek yağı 64,50 TL'ye, Vera marka 2 litrelik mısırözü yağı ise 74,50 TL'ye satın alınabilecek.

