  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. O market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 19,99 TL'lik etiketi gören üçer beşer alıyor

O market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 19,99 TL'lik etiketi gören üçer beşer alıyor

Yayınlanma:
O market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 19,99 TL'lik etiketi gören üçer beşer alıyor
A101 Market'ten muhteşem indirim fırsatı! Ayçiçek ve Mısırözü yağında büyük indirim! Kaliteli yağları uygun fiyatlarla almanın tam zamanı. Ayrıntılar haberimizde...

Türkiye'nin öncü market zinciri A101, büyük indirimlerle müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle mutfak ihtiyaçlarında önemli bir yere sahip olan yağ kategorisindeki indirimler, tüketicileri cezbetmeye devam ediyor. Ayçiçek yağı ve mısırözü yağı gibi temel ürünlerde yapılan bu indirimler, hem bütçe dostu hem de kaliteli bir alışveriş imkanı sunuyor.

A101'DE AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

1

A101 Market, indirim kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bu seferki kampanya ise özellikle ayçiçek yağına yönelik. 2 litrelik ayçiçek yağı, sadece 74 TL'ye satışa sunuluyor. Bu müthiş fırsatı duyanlar, hemen marketlere akın ederek stok yapma fırsatını değerlendiriyor.

Güncel kampanyaya göre, Yudum marka 1,25 litrelik ayçiçek yağı 64,50 TL'ye, Vera marka 2 litrelik mısırözü yağı ise 74,50 TL'ye satın alınabilecek. 

Aktüel
ŞOK marketlerinde yok yok! ŞOK 23 Ağustos kataloğu yayımlandı: Derin dondurucu, robot süpürge, airfrey, elektrikli scooter...
ŞOK marketlerinde yok yok! ŞOK 23 Ağustos kataloğu yayımlandı: Derin dondurucu, robot süpürge, airfrey, elektrikli scooter...
Tarım Kredi Market yeni indirimleri müjdeledi! Peynir 39,90 TL, ayçiçek yağı 135 TL: Poşetini alan koşacak
Tarım Kredi Market yeni indirimleri müjdeledi! Peynir 39,90 TL, ayçiçek yağı 135 TL: Poşetini alan koşacak
Elektronik ihtiyacı olan ŞOK'a koşsun! Birçok üründe fiyatlar dibe çekildi
Elektronik ihtiyacı olan ŞOK'a koşsun! Birçok üründe fiyatlar dibe çekildi
A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü
A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü
BİM'de bu hafta yok yok! Temizlik canavarları rafları boşaltacak: 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünleri
BİM'de bu hafta yok yok! Temizlik canavarları rafları boşaltacak: 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünleri
Tarım Kredi Market Ağustos'un son indirimini duyurdu! Bu ürünler dev indirimle satışta
Tarım Kredi Market Ağustos'un son indirimini duyurdu! Bu ürünler dev indirimle satışta
A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü
A101 tüm zamları teğet geçti! O ürün 90 TL'den 48,90 TL'ye kadar düştü