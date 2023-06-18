O market tuvalet kağıdı stoklarını bitiriyor! Solo tuvalet kağıdı 99 TL'ye düştü

Tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşanan büyük artıştan sonra Migros, 24'lü Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı için bomba bir indirim başlattı. Normalde 149,90 TL olan ürün, indirimle birlikte sadece 99,90 TL'ye satışa sunuldu.

Bu indirim haberiyle birlikte, tuvalet kağıdı alırken iki kez düşünme zorunluluğu ortadan kalktı. Artık tüketiciler, Migros'un bu harika fırsatını kaçırmamak için hemen harekete geçiyor.





Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle mağdur olanlar, bu indirimle rahat bir nefes alacak. Migros'taki 24'lü Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı, 99,90 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. İndirimi kaçırmamak için erken gidenler, hemen Migros'a yöneliyor.

Tuvalet kağıtlarının fiyatlarında yaşanan büyük ölçekli artışın temel sebepleri arasında kağıt ham maddesi maliyetlerindeki yükseliş, enerji maliyetlerindeki artış, nakliye ve lojistik giderlerindeki zamlar, üretim maliyetlerindeki artışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler bulunmaktadır.

Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle birlikte tuvalet kağıdı üreticileri, maliyetlerini dengelemek için fiyatları artırmak zorunda kaldı. Bu durum da tüketicileri olumsuz etkiledi ve tuvalet kağıdı alırken daha fazla ödeme yapmalarına neden oldu.





Bu yüksek fiyat artışları, tüketicilerin tuvalet kağıdı alırken daha dikkatli olmalarını gerektirdi. Ancak Migros'un bu bomba indirimi, tüketicilere büyük bir fırsat sunuyor ve tuvalet kağıdı alışverişlerini daha uygun fiyata yapma imkanı sağlıyor.

Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki büyük ölçekli zam, tüketicileri etkileyen önemli bir konu olmuştur. Ancak Migros gibi markalarının indirimleri, tüketicilere rahatlama sağlayacak ve tuvalet kağıdı alışverişlerini daha ekonomik hale getirecektir.