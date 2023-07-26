  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. O marketin kapısında izdiham yaşanacak! 1 litre ayçiçek yağı 25 TL! Böyle indirim görülmedi

O marketin kapısında izdiham yaşanacak! 1 litre ayçiçek yağı 25 TL! Böyle indirim görülmedi

Yayınlanma:
O marketin kapısında izdiham yaşanacak! 1 litre ayçiçek yağı 25 TL! Böyle indirim görülmedi
Ayçiçek yağı fiyatlarına dev indirim! Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük ölçekli zamlardan sonra, o marketten müjdeli haber! 1 Litre Yudum Ayçiçek yağı 25 TL'ye kadar düşüyor. İşte o market...

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki büyük ölçekli zamlar, vatandaşları zor bir geçim mücadelesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu zamların etkisiyle birçok kişi, ayçiçek yağı indirimi arayışına girmişti. Ancak, marketlerden gelen müjdeli haberle vatandaşların yüzü biraz olsun güldü. Migros, 1 Litre Yudum ayçiçek yağına düzenlediği kampanya ile fiyatları oldukça makul bir seviyeye çekti. 48,50 TL olan satış fiyatı, 25 TL'ye kadar geriledi.

MİGROS'TA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

1

Migros'un "Gördüğünüze İnanın Kampanyası" kapsamında, 1 Litre Yudum Ayçiçek yağını 25 TL'ye satın alabilmek için 300 TL'lik alışveriş yapmak gerekiyor. Bu kampanya, Ramazan kolileri, 23 Nisan kampanya ürünleri, alkollü içkiler, sigara, operatör, TL ürün yükleme satışları, Sinemia Kart paketi, elektrikli ve elektronik ürünler gibi bazı ürünlerin dışında geçerlidir. Money Kart kullanılarak yapılan ödemelerde ise Money tutarı kampanya harcama kotasına dahil değildir.

Migros'un bu kampanyası, ayçiçek yağı fiyatlarındaki yüksek zamlardan etkilenen vatandaşların biraz olsun nefes almasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar, bu fırsattan yararlanarak hem ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler hem de bütçelerine bir nebze rahatlık getirebilecekler.

Aktüel
Alarmları kurun, 2 gün sonra dev indirim başlıyor! A101 herkesi çıldırtacak indirimi duyurdu
Alarmları kurun, 2 gün sonra dev indirim başlıyor! A101 herkesi çıldırtacak indirimi duyurdu
O markette 5 litre ayçiçek yağı 1 TL! Saç baş yolduran indirimi duyan işi gücü bırakıp gidiyor!
O markette 5 litre ayçiçek yağı 1 TL! Saç baş yolduran indirimi duyan işi gücü bırakıp gidiyor!
BİM'de çıldırtan indirim resmen başladı! En pahalı çay 79.90 TL'ye düştü: Yetişen alıyor
BİM'de çıldırtan indirim resmen başladı! En pahalı çay 79.90 TL'ye düştü: Yetişen alıyor
Tarım Kredi Market'te stoklar bitiyor! O marka 32'li tuvalet kağıdı 120 TL'ye düştü!
Tarım Kredi Market'te stoklar bitiyor! O marka 32'li tuvalet kağıdı 120 TL'ye düştü!
1 Ağustos'ta kadınlar BİM'e akın edecek! Kişisel bakım ürünleri 8,75 TL'ye düştü
1 Ağustos'ta kadınlar BİM'e akın edecek! Kişisel bakım ürünleri 8,75 TL'ye düştü
Tarım Kredi Market indirim balonunu uçurdu! Sucuk 45 TL, tavuk 51 TL, süt 16 TL!
Tarım Kredi Market indirim balonunu uçurdu! Sucuk 45 TL, tavuk 51 TL, süt 16 TL!
Fiyatı duyan koşa koşa o markete gidiyor! Ayçiçek yağında büyük indirim bombası patlattı
Fiyatı duyan koşa koşa o markete gidiyor! Ayçiçek yağında büyük indirim bombası patlattı