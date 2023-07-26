O marketin kapısında izdiham yaşanacak! 1 litre ayçiçek yağı 25 TL! Böyle indirim görülmedi

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki büyük ölçekli zamlar, vatandaşları zor bir geçim mücadelesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu zamların etkisiyle birçok kişi, ayçiçek yağı indirimi arayışına girmişti. Ancak, marketlerden gelen müjdeli haberle vatandaşların yüzü biraz olsun güldü. Migros, 1 Litre Yudum ayçiçek yağına düzenlediği kampanya ile fiyatları oldukça makul bir seviyeye çekti. 48,50 TL olan satış fiyatı, 25 TL'ye kadar geriledi.



MİGROS'TA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ





Migros'un "Gördüğünüze İnanın Kampanyası" kapsamında, 1 Litre Yudum Ayçiçek yağını 25 TL'ye satın alabilmek için 300 TL'lik alışveriş yapmak gerekiyor. Bu kampanya, Ramazan kolileri, 23 Nisan kampanya ürünleri, alkollü içkiler, sigara, operatör, TL ürün yükleme satışları, Sinemia Kart paketi, elektrikli ve elektronik ürünler gibi bazı ürünlerin dışında geçerlidir. Money Kart kullanılarak yapılan ödemelerde ise Money tutarı kampanya harcama kotasına dahil değildir.

Migros'un bu kampanyası, ayçiçek yağı fiyatlarındaki yüksek zamlardan etkilenen vatandaşların biraz olsun nefes almasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar, bu fırsattan yararlanarak hem ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler hem de bütçelerine bir nebze rahatlık getirebilecekler.