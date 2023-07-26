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O markette 5 litre ayçiçek yağı 1 TL! Saç baş yolduran indirimi duyan işi gücü bırakıp gidiyor!

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O markette 5 litre ayçiçek yağı 1 TL! Saç baş yolduran indirimi duyan işi gücü bırakıp gidiyor!
Show Market'ten inanılmaz indirim! Bu kampanya ile 5 litrelik yağ yalnızca 1 TL'ye denk gelecek! İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat artışlarıyla gündeme gelen ayçiçek yağı, vatandaşların cep yakmasına neden olmuştu. Ancak Show Market, bu zorlu süreçte müşterilerine büyük bir sevinç yaşatacak kampanya duyurusuyla gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, market, 5 litrelik Yudum ayçiçek yağında inanılmaz bir indirime gitti.

Show Market adını duyurduğu kampanyayla vatandaşların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Diğer marketlerde ortalama 200 liradan satılan 5 kiloluk Yudum ayçiçek yağı, Show Market raflarında sadece 1 lira! Bu fiyat farkıyla Show Market, rakiplerine meydan okuyor ve müşterilere cazip bir fırsat sunuyor.

yağ indirimi

Ayçiçek yağı fiyatlarının artış gösterdiği dönemde, indirimli ürün arayışına giren vatandaşlar, Show Market'in bu kampanyasıyla aradıklarını bulacak gibi görünüyor. Kampanya kapsamında yapılan açıklamada, 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 5 litrelik Yudum ayçiçek yağının sadece 1 liraya satılacağı belirtildi.

Show Market, müşterilerine sağladığı avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor. Yapılan bu özel kampanya, vatandaşların ilgisini çekerek büyük ilgi bekleniyor.

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki bu indirim, vatandaşların ev ekonomisine olumlu katkılar sağlamayı hedefliyor. Show Market'in kampanyası, tüketici taleplerine uygun fiyatlı ürünler sunmaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

yağ indirimi

Tüm tüketiciler, Show Market'in kampanya tarihleri hakkında detaylı bilgi almak için en yakın Show Market şubesini ziyaret edebilir veya resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Ancak, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor, bu nedenle acele ederek fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Kampanya Detayları:

Kampanya tarihleri: Belirtilen tarihlerde geçerlidir.

Kampanya yalnızca Show Market mağazalarında geçerlidir.

1000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 1 liradan 5 litrelik Yudum ayçiçek yağı sunulacaktır.

Kampanya stoklarla sınırlıdır, kampanya döneminde tükenirse geçerliliğini yitirir.

Aktüel
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