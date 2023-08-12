O markette 5 litre Orkide ayçiçek yağı 139 TL, domates salçası 29 TL! İndirim bitmeden yetişen alıyor

Hakmar marketlerinde 4 Ağustos'ta başlayan indirim kampanyası Cuma gününe kadar devam ediyor. Bu bağlamda Hakmar marketin hazırladığı indiirmde 13 Ağustos Cuma'ya kadar çamaşır deterjanından tuvalet kağıdına, çaydan kızarmış peynire kadar bir dizi ürün indirime girdi.

Hakmar'ın 11 Ağustos 2023 tarihli fiyat listesi















