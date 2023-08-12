O markette 5 litre Orkide ayçiçek yağı 139 TL, domates salçası 29 TL! İndirim bitmeden yetişen alıyor
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13 Ağustos'a kadar Hakmar marketleri her bütçeye uygun olarak değerlendirilen indirimler sunuyor. Hakmar marketlerinin yayınladığı aktüel ürün kataloğuna göre, orkide ayçiçek yağı 139,95 TL'den satışa sunulurken Tamek domates salçasının fiyatının da 29,95 TL'ye düştüğü görüldü. İşte Hakmar'ın 11 Ağustos 2023 tarihli fiyat listesi:
Hakmar marketlerinde 4 Ağustos'ta başlayan indirim kampanyası Cuma gününe kadar devam ediyor. Bu bağlamda Hakmar marketin hazırladığı indiirmde 13 Ağustos Cuma'ya kadar çamaşır deterjanından tuvalet kağıdına, çaydan kızarmış peynire kadar bir dizi ürün indirime girdi.
Hakmar'ın 11 Ağustos 2023 tarihli fiyat listesi
Aktüel