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O markette ayçiçek yağı zammı yok! 119,90 TL'ye düştü: Giden ikişer ikişer alıyor

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O markette ayçiçek yağı zammı yok! 119,90 TL'ye düştü: Giden ikişer ikişer alıyor
Ayçiçek yağı fiyatları giderek artarken vatandaş indirimli marketleri araştırmaya devam ediyor. Bu market yağ fiyatlarına zam yapmadı! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde günden güne artan ayçiçek yağı fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Gelen zamlara rağmen bu markette düşük fiyatlı yağ satışı devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINA ZAM YOK

Özellikle pandemi dönemi sonrasında ayçiçek yağı fiyatlarının günden güne fahiş şekilde artması vatandaşın mağduriyetini artırdı. İnsanlar evlerinin temel ihtiyaçlarından biri olan yağ alışverişi yapmadan marketlerin indirimli fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. 

hakmar marketlerde ayçiçek yağı fiyatları düştü

Yapılan son haberlere göre Hakmar Marketlerde ayçiçek yağı fiyatları 13 Ağustos tarihine kadar 119.95 TL'ye satılacak. Hakmar Markerlerde Yonca marka 4 litre ayçiçek yağı fiyatı 119.95 TL'den satılıyor. Kampanyayı kaçırmamak için son gün 13 Ağustos olarak belirlendi. 

Aktüel
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