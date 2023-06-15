O markette ayçiçek yağının litresi 37.50 TL'ye satılacak! Ayçiçek yağında damping yapıldı!
Yayınlanma:
En çok zamlanan ürünlerden olan ayçiçek yağı o markette dev indirime girdi. Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağını stok yaptıracak indirim ŞOK raflarında yerini aldı. İşte, ŞOK ayçiçek yağı indirimli fiyatı haberimizde.
Ayçiçek yağı için indirim bekleyenlere müjdeli haber geldi. Mutfakların en temel ihtiyacı olan ayçiçek yağının o fiyatını gören herkes ŞOK marketlerine akın edecek. Gelen zamlara inat kampanya düzenleyen zincir market yükselen enflasyon ve döviz kuruna meydan okudu. ŞOK ayçiçek yağ indirimli fiyatı...
ŞOK AYÇİÇEK YAĞ İNDİRİMİ
Vatandaşların akın ettiği zincir market ŞOK'ta Evin 1 litre ayçiçek yağı fiyatı 37,50 TL olarak raflarda yerini aldı.
Aktüel
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.