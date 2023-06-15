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O markette güneş kremi indirimi başladı! Yetişenler ünlü markaları ucuza alacak

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O markette güneş kremi indirimi başladı! Yetişenler ünlü markaları ucuza alacak
Güneş sıcaklığını göstermeye başlamasıyla olmazsa olmaz güneş kremi için araştırmalar başladı. Herkesin severek alışveriş yaptığı o markette güneş kremlerinde dev indirim başladı. İşte, uygun fiyatlı ürünler...

CarrefourSa çılgın indirimlerine başlarken özellikle güneş kremi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Sebamed ve Nivea markalı seçili güneş kremlerine yüzde 30 indirim yaptı. İşte fiyatları haberimizde.

CARREFOURSA GÜNEŞ KREM FİYATLARI

1-Nivea Sun Koruma & Bronzluk Güneş Yağı Spreyi 30 Faktör 200 Ml

Normal Fiyat: 479,95 TL

İndirimli Fiyat: 335,97 TL

2- Sebamed Sun Bebe Güneş Losyonu 50 Faktör 150 Ml

Normal Fiyat: 479,90 TL

İndirimli Fiyat: 335,93 TL

3-Sebamed Sun Bebe Güneş Kremi 50 Faktör 75 Ml

Normal Fiyat: 449,90 TL

İndirimli Fiyat: 314,93 TL

Carrefoursa güneş kremi

4-Sebamed Sun Bebe Güneş Spreyi 50 Faktör 200 Ml

Normal Fiyat: 529,90 TL

İndirimli Fiyat: 370,93 TL

5-Nivea Sun Koruma & Oyun Çocuk Güneş Spreyi 50+ Faktör 200 Ml

Normal Fiyat: 559,95 TL

İndirimli Fiyat: 391,97 TL

6-Nivea Sun Koruma & Nem Güneş Losyonu 50+ Faktör 200 Ml

Normal Fiyat: 512,95 TL

İndirimli Fiyat: 359,07 TL

7- Nivea Sun Karoten Güneş Yağı Spreyi 200 Ml

Normal Fiyat: 329,95 TL

İndirimli Fiyat: 230,97 TL

8-Nivea Sun Hassas SPF 50 200 ml

Normal Fiyat: 559,95 TL

İndirimli Fiyat: 391,97 TL

9-Sebamed Sun Care 30 Faktör Güneş Spreyi 150 Ml

Normal Fiyat: 449,90 TL

İndirimli Fiyat: 314,93 TL

10-Nivea Sun Koruma & Ferahlık Güneş Spreyi 30 Faktör 200 Ml

Normal Fiyat: 477,95 TL

İndirimli Fiyat: 334,57 TL

11-Nivea Sun Koruma & Bronzluk Güneş Spreyi 50 Faktör 200 Ml

Normal Fiyat: 559,95 TL

İndirimli Fiyat: 391,97 TL

12-Nivea Sun Koruma & Bronzluk Güneş Yağı Spreyi Gkf 20 200 Ml

Normal Fiyat: 419,95 TL

İndirimli Fiyat: 293,97 TL

13-Sebamed Sun Care 50 Faktör Güneş Losyonu 150 Ml

Normal Fiyat: 479,90 TL

İndirimli Fiyat: 335,93 TL

14-Sebamed Sun Care 50+ Faktör Güneş Kremi

Normal Fiyat: 449,90 TL

İndirimli Fiyat: 314,93 TL

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