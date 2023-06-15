O markette güneş kremi indirimi başladı! Yetişenler ünlü markaları ucuza alacak
CarrefourSa çılgın indirimlerine başlarken özellikle güneş kremi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Sebamed ve Nivea markalı seçili güneş kremlerine yüzde 30 indirim yaptı. İşte fiyatları haberimizde.
CARREFOURSA GÜNEŞ KREM FİYATLARI
1-Nivea Sun Koruma & Bronzluk Güneş Yağı Spreyi 30 Faktör 200 Ml
Normal Fiyat: 479,95 TL
İndirimli Fiyat: 335,97 TL
2- Sebamed Sun Bebe Güneş Losyonu 50 Faktör 150 Ml
Normal Fiyat: 479,90 TL
İndirimli Fiyat: 335,93 TL
3-Sebamed Sun Bebe Güneş Kremi 50 Faktör 75 Ml
Normal Fiyat: 449,90 TL
İndirimli Fiyat: 314,93 TL
4-Sebamed Sun Bebe Güneş Spreyi 50 Faktör 200 Ml
Normal Fiyat: 529,90 TL
İndirimli Fiyat: 370,93 TL
5-Nivea Sun Koruma & Oyun Çocuk Güneş Spreyi 50+ Faktör 200 Ml
Normal Fiyat: 559,95 TL
İndirimli Fiyat: 391,97 TL
6-Nivea Sun Koruma & Nem Güneş Losyonu 50+ Faktör 200 Ml
Normal Fiyat: 512,95 TL
İndirimli Fiyat: 359,07 TL
7- Nivea Sun Karoten Güneş Yağı Spreyi 200 Ml
Normal Fiyat: 329,95 TL
İndirimli Fiyat: 230,97 TL
8-Nivea Sun Hassas SPF 50 200 ml
Normal Fiyat: 559,95 TL
İndirimli Fiyat: 391,97 TL
9-Sebamed Sun Care 30 Faktör Güneş Spreyi 150 Ml
Normal Fiyat: 449,90 TL
İndirimli Fiyat: 314,93 TL
10-Nivea Sun Koruma & Ferahlık Güneş Spreyi 30 Faktör 200 Ml
Normal Fiyat: 477,95 TL
İndirimli Fiyat: 334,57 TL
11-Nivea Sun Koruma & Bronzluk Güneş Spreyi 50 Faktör 200 Ml
Normal Fiyat: 559,95 TL
İndirimli Fiyat: 391,97 TL
12-Nivea Sun Koruma & Bronzluk Güneş Yağı Spreyi Gkf 20 200 Ml
Normal Fiyat: 419,95 TL
İndirimli Fiyat: 293,97 TL
13-Sebamed Sun Care 50 Faktör Güneş Losyonu 150 Ml
Normal Fiyat: 479,90 TL
İndirimli Fiyat: 335,93 TL
14-Sebamed Sun Care 50+ Faktör Güneş Kremi
Normal Fiyat: 449,90 TL
İndirimli Fiyat: 314,93 TL
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