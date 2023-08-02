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O markette patron çıldırdı indirimleri başladı! Ayçiçek yağında 1 alana 1 hediye: Sakın kaçırmayın

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O markette patron çıldırdı indirimleri başladı! Ayçiçek yağında 1 alana 1 hediye: Sakın kaçırmayın
Ülkemiz de perakende sektöründe hizmet gösteren o market yaptığı indirimlerle vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Herkesin her hafta indirimli ürünlerini takip ettiği o market dev bir indirim kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte haberin detayları…

Yeni bir haftanın başlamışıyla beraber CarrefourSA marketlerinde de yeni indirimler başladı. Sürekli indirimleri takip edenler bu fırsatı kaçırmayın. CarrefourSA markette Ayçiçek yağında bugüne kadar yapılmamış dev indirim kampanyası başladı. Detaylar haberimizde…

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AYÇİÇEK YAĞI BİR ALANA BİR BEDAVA! MARKET SIVIYAĞ STOĞU YAPMAK İSTEYENLERE DUYURDU

5 litre ayçiçek yağı fiyatına yapılan zam sonrası devam eden fiyat düşüşleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak, bir markette başka bir market alırsan bedava yağ kampanyası düzenlendi. Ayçiçek yağı 30 TL'nin altına düştü. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları...

Dünyadaki gelişmeler petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu, halkı en uygun fiyatlı ayçiçek yağı bulmak için bir dizi market gezisi yapmaya sevk etti. Sıvı yağa olan talebin ani artışı, piyasadaki stokların hızla tükenmesine neden oldu.

Dolar kurundaki dalgalanmalar ve Türkiye'de yükselen enflasyon, gıda fiyatlarında art arda artışlara neden oldu. Bu artışın en çok hissedildiği ürünlerden biri de sıvı yağ oldu. Ancak bu süreçte sıvı yağı da içeren beklenmedik bir gelişme yaşandı.

CARREFOUR'DA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLİ SATILIYOR

Ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden CarrefourSA, Kırlangıç marka 1 litre ayçiçek yağı için dev kampanya başlattı. Carrefour'un yaptığı açıklamaya göre 1 litre Kırlangıç ayçiçek yağı 53,50 TL'den satıldı. Ayrıca bu ayçiçek yağı için 2 al 1 öde kampanyası da uygulanmaktadır. Bu hareket, artan sıvı yağ fiyatlarından kaynaklanan baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Aktüel
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