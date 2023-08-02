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Peynirin, zeytinin ucuzu CarrefourSA'da! Fiyatları gören kilo kilo alıyor

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Peynirin, zeytinin ucuzu CarrefourSA'da! Fiyatları gören kilo kilo alıyor
Ağustos ayında Carrefour'dan muhteşem indirim fırsatları! Tam yağlı beyaz peynir 149,95 TL, siyah zeytin 89,95 TL, Eker yoğurt 49,95 TL. Birçok ürün indirimli. İşte detaylı Carrefour fiyat listesi...

Carrefour, ağustos ayında müşterilerine büyük indirim fırsatları sunuyor. 1 Ağustos'ta başlayan indirimlerle birçok üründe cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağlanıyor. Tam yağlı beyaz peynir 149,95 TL, siyah zeytin 89,95 TL ve Eker yoğurt 49,95 TL'ye düştü.

2 Ağustos'a kadar geçerli olan Carrefour indirimlerinde, mangaldan kamp sandalyesine, çay makinesinden koltuk örtüsüne kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Müşteriler, bu fırsatlarla ev ihtiyaçlarını ve tatil keyfini uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

1 AĞUSTOS CARREFOUR FİYAT LİSTESİ

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Carrefour'un aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Alışveriş yaparken bütçenizi koruyacak ve kaliteli ürünleri daha ekonomik bir şekilde satın alabileceksiniz.

1 Ağustos 2023 Carrefour fiyat listesi, tüketicilerin gözdesi olacak. 

Aktüel
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