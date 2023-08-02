Peynirin, zeytinin ucuzu CarrefourSA'da! Fiyatları gören kilo kilo alıyor

Carrefour, ağustos ayında müşterilerine büyük indirim fırsatları sunuyor. 1 Ağustos'ta başlayan indirimlerle birçok üründe cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağlanıyor. Tam yağlı beyaz peynir 149,95 TL, siyah zeytin 89,95 TL ve Eker yoğurt 49,95 TL'ye düştü.



2 Ağustos'a kadar geçerli olan Carrefour indirimlerinde, mangaldan kamp sandalyesine, çay makinesinden koltuk örtüsüne kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Müşteriler, bu fırsatlarla ev ihtiyaçlarını ve tatil keyfini uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

1 AĞUSTOS CARREFOUR FİYAT LİSTESİ













Carrefour'un aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Alışveriş yaparken bütçenizi koruyacak ve kaliteli ürünleri daha ekonomik bir şekilde satın alabileceksiniz.

1 Ağustos 2023 Carrefour fiyat listesi, tüketicilerin gözdesi olacak.