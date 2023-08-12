Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağı o markette! Kapıdan giren bu fiyata stok yapıp çıkıyor

Yemeklerin vazgeçilmez lezzet kaynağı olan Ayçiçek yağı, son dönemde artan ürün fiyatları arasında dikkat çeken bir noktada yer alıyor. Özellikle mutfakların gizli kahramanı olarak adlandırılan bu sıvı yağın fiyatlarındaki artış, tüketicilerin bütçelerini zorlamış durumda. Ancak, bu duruma rağmen Ayçiçek yağındaki indirim haberleri ile birlikte umut ışığı doğdu.



5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 130 TL'YE SATIŞA SUNULDU





Öğünlerimize mükemmel tatlar katan Ayçiçek yağının lezzetini daha ulaşılabilir hale getiren indirim fırsatları, tüketiciler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Pratikliği ve lezzeti ile sofraları şenlendiren Ayçiçek yağı, özellikle büyük market zincirlerinde düzenlenen kampanyalarla ekonomik hale geliyor. Bu noktada Migros Market, dikkat çekici bir adım atarak 5 litrelik Ayçiçek yağını sadece 130 TL fiyatla sunma kararı aldı.

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden biri olan Migros, tüketicilerin taleplerini dikkate alarak böyle bir kampanyayı hayata geçirdi. Ancak kampanya, belirli şartlara tabi. Alışverişlerinizde en az 2 adet sıvı yağ almanız gerekiyor ve her müşteri en fazla 2 adet Ayçiçek yağı alımı yapabiliyor. Kampanya stoklarla sınırlı olduğu için, fırsatı kaçırmadan alışveriş yapmanız önem taşıyor.