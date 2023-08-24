Poşetini alan A101'e koşacak! 2 litresi 90 TL'den 48,90 TL'ye düştü!

Sakarya'daki A101 markette yılbaşı fiyatlarına benzer indirimler geri döndü! Hijyen ürünlerindeki fiyatlar yarı yarıya düştü. Örneğin, sıvı deterjan 48 TL, saç şampuanları 55 TL ve 4 litrelik çamaşır suyu 64 TL'ye alınabilecek. 19-25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan bu özel indirimler nedeniyle A101 market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. İndirim, hijyen ürünlerinde %50'ye varan büyük düşüşlerle raflara yansıdı. Bu indirim kampanyası 25 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Güncel aktüel ürün kataloğuna dair detaylar haberde yer alıyor. A101 market, müşterilerine cazip fiyatlarla alışveriş imkanı sunarak ilgi çekiyor. İşte detaylar...





A101 MARKETTE YILBAŞI FİYATLARI

A101 marketin aktüel indirim kataloğu, gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine, atıştırmalıklardan temel ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuyor. "Haftanın yıldızları" adı altında tanıtılan katalog, %50'ye varan indirim fırsatları ile dolu. Gıda ürünleri ve demirbaş ihtiyaçlar gibi farklı kategorilerdeki ürünlerde sunulan bu büyük indirimler büyük ilgi çekiyor. A101, müşterilerine çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunarak, alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. İşte diğer ayrıntılar...





Evlerin temel ihtiyaçlarını karşılayan şeker, un, sıvı yağ gibi demirbaş gıda ürünlerinde önemli bir indirim fırsatı dikkat çekiyor. Aynı zamanda banyo ve temizlik ürünleri olarak kullanılan şampuan, toz deterjan ve bulaşık sıvısı gibi hijyen ürünlerinde de bu indirimden yararlanabilirsiniz:

Torku markasının 3 kilogramlık toz şekeri, normalde 85,90 TL iken sadece 76,90 TL'ye satılıyor.

1 kilogram kırmızı mercimek, normalde 22 TL olan fiyatıyla 19 TL'ye düşürüldü.

Öncü markasının lezzetli biber salçası, 99 TL yerine sadece 75 TL'ye satın alınabilir.

Osmancık markasının 2,5 kilogramlık pirinci, eski fiyatı olan 81,50 TL yerine 77,50 TL'ye indirildi.

Bu indirimler hem evlerin temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmanızı sağlıyor hem de temizlik ve hijyen ihtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamanızı destekliyor. Hem mutfak hem de ev temizliği için önemli bir fırsat sunan bu indirimler, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

A101 marketlerinde süren indirimlerden faydalanma şansı yakalayabilirsiniz. 25 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kampanyada dana kasap sucuğu normalde 120 TL iken sadece 102,50 TL'ye satılıyor. Ezine inek peyniri 110 TL yerine 95 TL'ye düşmüş durumda. Keyfe markasının Türk kahvesi ise 19,50 TL'den 16,50 TL'ye indirilmiş.

Katalogda yer alan diğer gıda ürünleri de %20'ye varan indirimlerle sunuluyor:

Lipton markasının 2 litrelik çayı 26,95 TL yerine 19,95 TL'ye satın alınabilir.

Eti Burçak 9,45 TL'ye düşürülmüş.

Haribo yumuşak şeker ise 12,50 TL'den satışa sunuluyor.

Bu indirimler, alışveriş yaparken bütçenizi korumanıza yardımcı olurken, kaliteli ve günlük ihtiyaçlarınıza uygun ürünlere ulaşmanızı sağlıyor. A101 market, müşterilerine cazip fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunarak alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor.

Hijyen ürünlerinde muhteşem indirimler devam ediyor! Gıda ürünlerindeki indirim furyası, ekonomik alışveriş anlayışını hijyen ürünlerine de taşıdı. A101 marketlerinde sunulan bu özel indirimli ürünler arasında şunlar bulunuyor:

Alo markasının 10 kilogramlık toz deterjanı normalde 365 TL iken, sadece 299 TL'ye satılıyor.

Brit markasının 50'li bulaşık tableti normalde 77 TL olan fiyatıyla 69 TL'ye düşürüldü.

Mendiva markasının 101'li ıslak havlusu normalde 25 TL iken, 22,50 TL'ye alınabilir.

Bingo markasının 2 litrelik sıvı deterjanı 89,90 TL yerine 48,90 TL'ye indirilmiş.

Bingo soft yumuşatıcı çeşitleri normalde 64,90 TL olan fiyatıyla sadece 32,90 TL'ye satın alınabilir.

Bioblas şampuan normalde 72 TL iken, özel indirimle 55 TL'ye düşmüş.

Ace markasının 4 litrelik çamaşır suyu normalde 82 TL iken, 64,90 TL'ye satılıyor.

Bu indirimler, temizlik ve hijyen ürünlerinde kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla elde etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. A101 market, müşterilerine geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunarak, ev ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılamanın yolunu açıyor.