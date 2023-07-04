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  3. Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü

Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü

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Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü
Sevilen market zincirlerinden olan Tarım Kredi Marketlerinde Kurban Bayramına özel indirim fırsatı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurduğu market Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 4-6 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimler başladı. Temmuz ayı özel güncel indirimli ürünler...

Temizlik yapacakların gözü bu indirimde. Tarım Kredi Marketlerinde süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim başladı. 4-6 Temmuz indirimli ürünlerin listesi kataloğu yayınlandı. 

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ

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