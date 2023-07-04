Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü

Temizlik yapacakların gözü bu indirimde. Tarım Kredi Marketlerinde süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim başladı. 4-6 Temmuz indirimli ürünlerin listesi kataloğu yayınlandı.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ











