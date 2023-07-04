Poşetini alan Tarım Kredi Market'e akın edecek! 40'lı tuvalet kağıdı 139 TL'ye düştü
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Sevilen market zincirlerinden olan Tarım Kredi Marketlerinde Kurban Bayramına özel indirim fırsatı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurduğu market Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 4-6 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimler başladı. Temmuz ayı özel güncel indirimli ürünler...
Temizlik yapacakların gözü bu indirimde. Tarım Kredi Marketlerinde süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim başladı. 4-6 Temmuz indirimli ürünlerin listesi kataloğu yayınlandı.
TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ
Aktüel
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