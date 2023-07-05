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Poşetini kapan ŞOK'a koşacak! Kahve makinesinden dokuma kilime flaş fiyatlar: 24 TL'den başlıyor

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Poşetini kapan ŞOK'a koşacak! Kahve makinesinden dokuma kilime flaş fiyatlar: 24 TL'den başlıyor
ŞOK market zincirinin, ekonomik faktörler nedeniyle tercih edilen marketler arasında yer aldığı bilinmektedir. Şimdi, 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünlerin bulunduğu ŞOK indirim kataloğunu inceleyelim...

Bu hafta ŞOK markette birbirinden cazip indirimli ürünler sizi bekliyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için harika fırsatlar sunuyoruz. İşte 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler:

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

şok

ŞOK

ŞOK

ŞOK

Bu ürünlerdeki indirimler, size avantajlı alışveriş imkanı sunarken kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmanızı sağlıyor. Unutmayın, bu indirimli fiyatlar sınırlı bir süre için geçerlidir.

ŞOK market olarak, müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz. Sürekli olarak güncellenen indirimlerimiz ve kaliteli ürünlerimizle her zaman yanınızdayız.

İhtiyaçlarınızı karşılamak ve tasarruf etmek için ŞOK marketleri ziyaret etmeyi unutmayın!

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