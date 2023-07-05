Poşetini kapan ŞOK'a koşacak! Kahve makinesinden dokuma kilime flaş fiyatlar: 24 TL'den başlıyor

Bu hafta ŞOK markette birbirinden cazip indirimli ürünler sizi bekliyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için harika fırsatlar sunuyoruz. İşte 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler:

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

















Bu ürünlerdeki indirimler, size avantajlı alışveriş imkanı sunarken kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmanızı sağlıyor. Unutmayın, bu indirimli fiyatlar sınırlı bir süre için geçerlidir.

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