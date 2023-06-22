Poşetleri hazırlayın büyük indirim başlıyor! BİM'de 5 kg yoğurt 99 TL'ye satılacak: Yetişen alıyor

Günden güne artış gösteren raf fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken zincir marketlerin aktüel ürünleri de merakla araştırılıyor. 27 Haziran BİM aktüel ürünleri paylaşıldı! Peki indirimli ürünler neler? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Son dönemlerde market fiyatları giderek artarken vatandaş internet üzerinden zincir marketlerin aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. BİM market her hafta birçok farklı kategoride indirimli ürünlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. 27 Haziran tarihli aktüel ürünleri ve fiyatları şu şekilde;

-İçim marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 99 TL

-İçim marka 1.750 kg az yağlı yoğurt 39.75 TL

-Aknaz marka 1.5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 165 TL

-Güneşoğlu marka 1 kilogram yarım yağlı tost peyniri 137 TL

-Dost marka 1 litre süt 14.50 TL

-Dost marka 1 litre çikolatalı süt 24.50 TL

-Sek marka 300 ml naneli ayran 6.25 TL

-Ahmet İpek marka 70 gram dana füme kaburga 37.50 TL

-Lezita marka 1 kilogram piliç salam 34.50 TL

-Superfresh marka 250 gram pizza tost 29.50 TL

-Çıtırtat marka 400 gram üç peynirli börek 39.75 TL





-Cem marka 800 gram siyah zeytin 69 TL

-Fora marka 175 gram siyah zeytin ezmesi 14.75 TL

-Balcı Petek marka 400 gram çiçek balı 49 TL

-Tukaş marka 300 gram kahvaltılık sos 22.50 TL

-Eti Lifalif marka 950 gram yulaf ezmesi 39.75 TL

-Lalin marka 1 kilogram reçel çeşitleri 39.75 TL

-Cocopops marka 580 gram gevrek 35 TL

-Şifa Baba marka süt reçeli çeşitleri 29.75 TL

-Torku marka 4'lü sandviç bisküvi 14.50 TL

-Biscolata Mood 110 gram fındıklı 18.50 TL

-Biscolata Starz marka sütlü kremalı bisküvi 22.50 TL

-Centreo marka 12'li kakaolu fındıklı gofret 23.50 TL

-Fiskorella 650 gram kakaolu fındık kreması 47.50 TL

-Haribo marka 130 gram yumuşak şeker 12.50 TL

-Biscolata 110 gram fındık kremalı gofret 12.50 TL

-Luppo marka 182 gram vişneli sandviç kek 21.50 TL

-Browni Intense kek 4.75 TL

-Obsesso soğuk kahve çeşitleri 15.50 TL

-Juss marka fesleğen tohumlu içecek 14.50 TL

-Sek marka 1 litre meyve suyu çeşitleri 13.50 TL

-Booza marka tahıllı meyveli içecek 11 TL

-Black Eagle marka enerji içeceği 12.50 TL

-Balsa marka 2.5 litre aromalı gazoz 16.50 TL

-Sırma marka 1 litre aromalı maden suyu 11.50 TL

-Le Cola 2.5 litre 16.50 TL

-Yeni Kavaklıdere marka şalgam 23.50 TL

-Nescafe 70 gram çözülebilir kahve 32.50 TL

-Nescafe 10'lu soğuk kahve 29.50 TL

-Shzel marka tek kullanım filtre kahve 3.50 TL

-Hacı Burhan Efendi 100 gram Türk kahvesi 14.50 TL