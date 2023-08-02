Rüya gibi fiyatlar yeniden sahnede! O markette ayçiçek yağı 53 TL... Peynir ekmek gibi satılıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yol açtığı kriz, mutfağın en önemli ürünü olan ayçiçek yağının fiyatını olumsuz etkiledi. Bu durumdan etkilenen halk, ihtiyacı olan likiti en ucuz fiyata alabilmek için piyasayı didik didik aradı. Ancak bu talep kısa sürede tükendi. Ayrıca, Türkiye'de artan enflasyon ve aynı zamanda da döviz kuru dalgalanmaları, gıda fiyatlarında kademeli artışlara neden olmuştur. Bu fiyat artışlarından en çok etkilenen ürünlerden biri de sıvı yağlar oldu.

Büyük market zinciri Carrefour, bu dönemde halkı ayçiçek yağı tüketmeye teşvik etmek için bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Carrefour, 1 litre Kırlangıç markalı ayçiçek yağını 53,50 TL'den satacağını açıkladı. Ayrıca üründe “iki al, bir öde” seçeneği de bulunuyor. Bu da halkın daha çok alışveriş yapmasını ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlıyor.





Ayçiçek yağı, sağlıklı beslenmede en önemli besin maddesi olarak bilinir ve mutfaktaki temel araçlardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle Carrefour sponsorluğunda düzenlenen kampanyalar tüketicilere büyük kolaylıklar ve fırsatlar sunmaktadır.

Carrefour'un Kırlangıç ​​Ayçiçek Yağı kampanyası ile halk artık mutfaklarında ihtiyacı olan sıvı yağa çok uygun fiyata ulaşabiliyor. Bu kampanya sayesinde stoklarını yenileyen vatandaşlar, önümüzdeki dönemde olası yüksek fiyatlardan etkilenmeyecektir.

Tüketiciler, ihtiyaçlarını belirlemek için mağazaları ziyaret ederek ya da online alışveriş seçeneklerini tercih ederek bu cazip Carrefour fırsatından yararlanabiliyor. Ayçiçek yağı kampanyasında mutfak bütçesine büyük katkı sağladığı için vatandaşların yüzünü güldüreceği değerlendiriliyor.