Sabah ilk yetişen bu ürünleri ucuza alır! BİM'de kahvaltı masalarını şenlendirecek dev indirim başladı

Yeni İndirimlerle Dolu Bir Hafta: BİM Market'ten 15 Ağustos 2023 Salı Aktüel Ürün Kataloğu

BİM Market'ten Alışveriş Tutkunlarına Çifte İndirim Fırsatı!

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden BİM, alışverişseverlerin yüzünü güldürecek çift indirim fırsatı sunuyor. Bu hafta, müşterilere hem salı günü hem de cuma günü avantajlı indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Aktüel ürün kataloğu indirimlerini duyuran BİM, günlük temel gıda ürünlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar sunarak alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Detaylar haberimizde!

BİM Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine çeşitli indirimler sunuyor. 15 Ağustos 2023 Salı günü itibarıyla geçerli olacak BİM Aktüel Ürün Kataloğu, alışveriş yapmak isteyenleri bekliyor. Yoğurt, süt, kaşar gibi temel gıda ürünlerindeki fiyat indirimleri dikkat çekiyor.

BİM, uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam ederken, bu hafta da salı ve cuma günleri indirimlerle dolu bir hafta vaat ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimlerle birlikte müşteriler, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecek.

BİM Aktüel Ürün Kataloğu'nda yer alacak olan ürünler arasında yoğurt, süt, kaşar gibi temel gıda ürünleri de bulunuyor. Bu ürünlerin düşük fiyatlarla satışa sunulmasıyla birlikte müşterilerin mutfak alışverişi daha hesaplı hale gelecek.

Salı ve cuma günleri gerçekleşecek olan indirimlerle, BİM müşterileri ekonomik alışverişin keyfini çıkarabilecek. BİM Aktüel Ürün Kataloğu'nun içeriği ve fiyat avantajları, müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Alışveriş tutkunlarının ve ekonomik alışveriş arayanların gözdesi BİM, indirimlerle dolu bir haftayı müjdeliyor.

BİM'den Yeni Haftaya Uygun Fiyatlarla Başlangıç: 15 Ağustos Salı Aktüel Ürün Kataloğu

BİM Market, yeni bir haftada da müşterilerine cazip indirimler sunarak alışveriş keyfini artırmaya devam ediyor. Bu hafta, salı ve cuma günleri olmak üzere iki ayrı gün için özel indirimler düzenleyecek olan BİM, temel gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunuyor.

15 Ağustos 2023 Salı günü geçerli olacak BİM Aktüel Ürün Kataloğu'nda, özellikle temel gıda ürünlerine yönelik büyük indirimler yer alıyor. Peynir, süt, yoğurt gibi sık tüketilen ürünlerdeki fiyat düşüşleri, müşterilerin cebini rahatlatmaya yardımcı olacak.

Kataloğun öne çıkan indirimleri arasında şunlar yer alıyor:

- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr. sadece 169 TL

- Ayca Lor Peyniri 1000 gr. sadece 29,50 TL

- Çiçek Acı Biber Sosu 350 gr. sadece 18,50 TL

- Danone Bitkisel Yağlı Krema 1 L sadece 9,50 TL

- Danone Kakaolu Süt 12x180 ML sadece 54,50 TL

- Dost %0,1 Yağlı Süt 1 L sadece 14,75 TL

- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L sadece 29,50 TL

- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG sadece 105 TL

- Oetker Yogotella sadece 12 TL

- İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 KG sadece 79,50 TL

- İçim Ayran 1 L sadece 18,50 TL

- İçim Kefir Çeşitleri 1 L sadece 28,75 TL

- İçim Labne 3x180 gr. sadece 49,50 TL

- Kaanlar Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 200 gr. sadece 17,50 TL

BİM, müşterilerine her hafta farklı kategorilerdeki ürünlerde indirimler sunarak, hesaplı alışveriş yapma fırsatı sağlıyor. Haftanın her iki günü düzenlediği indirimlerle, BİM, müşterilerinin taleplerini karşılama yolunda adım atmaya devam ediyor.





Cuma Günü BİM'de Elektrikli Bisikletten Yapı Malzemelerine Büyük İndirimler

BİM Market, haftanın son iş günü olan cuma günü için de dolu dolu indirimler sunuyor. Bu hafta cuma günü, elektrikli bisikletlerden yapı malzemelerine kadar birçok farklı kategoride müşterilere cazip fiyatlarla ürünler sunulacak.

18 Ağustos 2023 Cuma günü geçerli olacak BİM Aktüel Ürün Kataloğu'nda, pek çok kategoride yer alan indirimler dikkat çekiyor. Özellikle elektrikli bisikletlerin ve yapı malzemelerinin indirimleri, evde iş yapanlar ve spor meraklıları için iyi bir fırsat sunuyor.

Kataloğun öne çıkan bazı indirimleri şunlar:

- Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant sadece 14,90 TL

- Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet sadece 16.999 TL

- Derz Tamir Dolgusu 380 gr. sadece 39 TL

- Klas Bant Koli Bandı sadece 17,50 TL

- Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet sadece 10.999 TL

- Kuba S15 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet sadece 6.299 TL

- Metal Sabit Sırık 120 CM sadece 49 TL

- Redbull Racing Kickscooter A6 Pro sadece 11.999 TL

- SGS 4'lü Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı sadece 39 TL

- SGS Cırt Kelepçe Seti sadece 39 TL

- SGS Çift Taraflı Köpük Bant sadece 14,90 TL

- SGS Çok Amaçlı Elastik Kova sadece 59 TL

- SGS Dekoratif Metal Bahçe Çiti sadece 49 TL

- SGS F280 Beyaz Slikon 280 gr. sadece 49 TL

- SGS F280 Şeffaf Silikon 280 gr. sadece 39 TL

- SGS F500 Slikonize Mastik 500 gr. sadece 29 TL

- SGS Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör 200 ML + Yapıştırıcı 35 gr. sadece 34,50 TL

BİM Market, müşterilerine haftanın farklı günlerinde farklı kategorilerde büyük indirimler sunarak alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. Hem ev ihtiyaçlarını hem de kişisel talepleri karşılamak isteyenler için BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşitli ürünlerde avantajlı fiyatlar sunuyor.