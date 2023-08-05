Sadece 10 gün süre kaldı! İnternetten alışveriş yapana 300 TL para iadesi var

Vakıfbank, müşterilerine çeşitli avantajlar sunan yeni bir kampanyaya sahiptir. Türkiye'nin en eski kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, her ay milyonlarca müşterisi için kredi kartı ürünlerinin değerini artırmanın yeni yollarını hazırlıyor.

"Tüm sözleşmeli işyerleri için geçerli yan haklar"

Vakıfbank'ın yeni kampanyası tüm anlaşma yapılan işyerlerinde geçerli olup alışverişlerinizi çok avantajlı hale getiriyor. Bu, e-ticaret sitelerinde alışveriş konusunda uzmanlaşmış bir kampanyadır, böylece harika bir fiyata alışveriş yapabilirsiniz.

"Ağustos Ayına Özel Fırsat"

Vakıfbank'ın Ağustos ayında duyurduğu kampanya 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Seçili e-ticaret platformlarında 1000 TL alışveriş yaparsanız 50 TL ve toplamda ise 300 TL kazanma şansınız var.

Hangi uygulamalar geçerlidir?





Vakıf Bank Worldcard sahipleri, 1 Ağustos - 15 Ağustos 2023 tarihlerinin arasında Trendyol, Hepsiburada ve Morhipo'nun yanı sıra Amazon.com.tr, Çiçeksepeti, PttAvm'den apacakları 1.000 TL ve üzerindeki alışverişleri için 50 TL tutarında Worldpuan kazanırken bu tutar toplamda 300 TL tutarında Worldpuan hediyesi olacaktır.

Kampanyaya katılmak için Vakıfbank'a kayıtlı olan numaranızdan "KAZAN" yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp kredi kartınızdaki son 6 haneyi yazın ve 6635'e veya VakıfBank Mobil Kolay katılım üzerinden "Cepte Kazan" üzerinden göndermeniz yeterlidir.

"Kampanya koşulları"

Fiziki mağazalar, fiziki mağaza POS'ları ve ödeme kuruluşlarındaki işlemler kampanya kapsamında değildir. Yalnızca belirli web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan satın almalar promosyon için uygundur. Cüzdan'a yükleme, kampanya için uygun değildir.

Trendyol uygulaması üzerinden yapılan dolap işlemleri kampanyaya dahil edilecek ancak Dolap uygulamasından yapılan işlemler kampanyaya eklenmeyecektir.

Bu kampanya seçili müşteriler için geçerlidir ve ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan alışverişleri kapsar. Kampanya ile müşteriler 300 TL'ye kadar World Puan kazanabilirler. Aynı mağazadan aynı gün 1.000TL ve üzeri alışverişlerde kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Katılım için gönderilen SMS'ler tüm operatör ücretlerine 1 SMS olarak yansıtılacaktır.

Promosyon, 1 Ağustos - 15 Ağustos 2023 tarihlerinin arasında satın alma işleminden önce ya da sonra girilebilir.

Vakıfbank'ın muhteşem kampanyaları ile alışverişlerinizi eğlenceli ve kazançlı hale getirin. Şimdi kaydolun ve alışverişe başlayın!