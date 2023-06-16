ŞOK 17 Haziran indirim kataloğu bayram ettirecek! O ürün 68 TL yerine 35 TL'ye satılacak: Yetişen alır

17 Haziran 2023 tarihli Şok Aktüel katalogları, muhteşem fırsatlar ve büyük kampanyalarla dolu. Merakla beklenen Şok Hafta Sonu kataloğunun yeni fırsatları sonunda açıklandı. Üç sayfadan oluşan alışveriş indirim kampanyası, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte bu indirimlerde yer alan ürünleri birlikte inceleyelim.

Kataloğun ilk sayfasında, elektronik ürünlerde büyük indirimler dikkat çekiyor. Akıllı telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar ve diğer teknolojik ürünler, şaşırtıcı fiyatlarla satışa sunulacak. Bu fırsatı kaçırmamak için hızlı davranmanız gerekecek.

İkinci sayfada, mutfak eşyaları ve ev tekstili ürünlerinde indirimler bulunuyor. Tencere setleri, pişirme ve servis gereçleri, çatal-bıçak takımları, nevresim takımları ve daha fazlası, kaliteli ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Evdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Son sayfada ise temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, şampuanlar, duş jelleri ve daha birçok ürün, bütçenizi sarsmadan satın alabileceğiniz fiyatlarla sunulacak. Hem evinizi hem de kendinizi şımartmak için bu fırsatları kaçırmayın.

17 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU









Şok Aktüel'in 17 Haziran 2023 kataloğu, herkesin ilgisini çekecek fırsatlarla dolu. Kampanya süresince mağazalarda bulunan ürünler sınırlı olacağından, erken gitmek ve talep ettiğiniz ürünleri kaçırmamak için acele etmek önemli olacak. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmamak için Şok Hafta Sonu kataloğunu detaylı bir şekilde inceleyin ve ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayın.