ŞOK indirim bombasını patlattı! 25 TL'lik alışveriş yapan 140 TL yerine 79 TL ödeyecek

Hafta sonu yaklaşırken, ŞOK Market yine harika indirimlerle karşımızda! Özellikle 19 Ağustos Cumartesi günü, kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor olacak.



Eğer sanatsal bir yeteneğiniz varsa veya tuval üzerine çizim yapmayı seviyorsanız, bu fırsat tam da size göre. ŞOK'ta bulunan tuval, sadece 39,95 TL'ye sizin olabilir. Hem bütçenizi zorlamaz hem de yaratıcılığınıza yeni kapılar açabilirsiniz.

Müzik tutkunlarına özel, yüksek kaliteli bluetooth kulaklık da indirimde. Kaliteli ses deneyiminin tadını çıkarmanız için ŞOK'taki bu kulaklığı 559 TL'ye satın alabilirsiniz. Kablosuz özgürlüğün keyfini çıkarırken aynı zamanda cebinizi düşünmek de güzel bir duygu.

19 AĞUSTOS ŞOK MAKRET AKTÜEL KATALOĞU

















Ancak indirimler bunlarla sınırlı değil. ŞOK Market, hemen herkesin ilgisini çekebilecek ürünlerde de cömert indirimler sunuyor. Kalem çizim setinden sırt çantasına, yazıcıdan flüte kadar birçok ürün bu özel fırsatlarla sizleri bekliyor olacak.

