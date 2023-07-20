ŞOK market beklenen indirimini erken duyurdu! O ürün 90 TL yerine 57 TL'ye rafa dizilecek: Poşetini kapan o tarihte indirime koşacak

Son dönemlerde raf fiyatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşı epey zorlarken zincir marketlerin kampanyaları ilgi çekiyor. ŞOK Market müşterilerinin yüzünü güldürdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİMLERİ

ŞOK Market her hafta kampanyalı ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu haftanın aktüel ürünleri ve fiyatları şu şekilde paylaşıldı;





-Asonic Araç İçi Yatak 499 TL

-Asonic Oto Sürgülü Kol Dayama 299 TL

-Kompresör 299 TL

-Asonic Balık Süzgeci Anten 49,95 TL

-Oto Gözlük Tutucu 9,99 TL

-Oto Bardak Tutucu 19,95 TL

-Araç İçi Süpürge 179 TL

-Araç Temizleme Eldiveni 19,95 TL

-Büyük Boy Oto Güderi 29,95 TL

-Asonic Bel Desteği 39,95 TL

-S-Link SWAPP SW-C735 69,95 TL

-S-Link SWAPP SW-C535 69,95 TL

-Expert By Fakir Araç Temizleme Ürünleri 34,95 TL

-Expert By Fakir Oto Şampuanı 29,95 TL

-5 litre Polisan Adblue 89,95 TL

-Direksiyon Kılıfı 69,95 TL

-Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

-Asomic FM Transmitter 119 TL

-Asonic AS-A47 Siyah Vantuzlu Telefon Tutucu 79,95 TL

-Asonic AS-A43 Siyah Vantuzlu Telefon Tutucu 69,95 TL

-Asonic AS-A46 Telefon Tutucu 49,95 TL

-Matchbox Tekli Arabalar 37,95 TL

-Gokidy Pusetli Melisa Bebek 99,95 TL