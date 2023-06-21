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ŞOK Market fiyatları düşürdü! 22 TL'ye peçete, 47 TL'ye çamaşır suyu satacak: Sürpriz fiyatlar o tarihte

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ŞOK Market fiyatları düşürdü! 22 TL'ye peçete, 47 TL'ye çamaşır suyu satacak: Sürpriz fiyatlar o tarihte
ŞOK Market'in bu haftaki indirimli aktüel ürünler kataloğunda önemli fırsatlar bulunuyor. 4 kg çamaşır suyu sadece 47 TL'ye, peçete ise 22 TL'ye düşmüş durumda. İşte ŞOK Market'te indirimli ürünler...

Bu hafta ŞOK Market, tüketicilerin ilgiyle takip ettiği indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu katalogda birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler, alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Öncelikle, çamaşır temizliğinde kullanılan çamaşır suyu, 4 kg'lık paketiyle ŞOK raflarında yerini aldı. Normalde 57 TL olan çamaşır suyu, bu hafta sadece 47 TL'ye satılıyor. Bu indirimle birlikte, tüketiciler hem çamaşırlarını temizlerken hem de bütçelerini korurken avantajlı bir seçenek elde edebiliyorlar.

Bunun yanı sıra, mutfakta ve günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan peçete de indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK Market, kaliteli peçeteyi 22 TL'ye sunuyor. Bu indirimle birlikte, tüketiciler hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik bir seçenek elde edebiliyorlar.

Ayrıca, ŞOK Market'in bu haftaki indirimli aktüel ürünler kataloğunda daha birçok ürün yer alıyor. Bunlar arasında temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev gereçleri ve daha fazlası bulunuyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun ürünleri uygun fiyatlarla ŞOK Market'ten temin edebilirler.

21 HAZİRAN ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK Market, düzenli olarak yayımladığı indirimli aktüel ürünler kataloglarıyla tüketicilere ekonomik ve kaliteli alışveriş imkanı sunmayı hedefliyor. Her hafta farklı ürünlerle güncellenen bu kataloglar, tüketicilerin taleplerine cevap verirken aynı zamanda bütçelerini korumalarına yardımcı oluyor. Dolayısıyla, ŞOK Market indirimli aktüel ürünler kataloğunu takip etmek, avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için önemli bir adım olabilir.

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