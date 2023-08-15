ŞOK market indirim füzesini uçurdu! Bu ürünlerden alanın parasının yarısı cebinde kalacak

ŞOK market, bugüne özel düşük fiyatlarla yapılan indirimlerle vatandaşları şaşırttı. Fiyatların ardı ardına düşmesi, vatandaşların market önlerinde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. Bu durum, artan market fiyatlarıyla mücadele eden vatandaşların dikkatini çekti. İşte detaylar...





ŞOK MARKETTEN DÜŞÜK FİYATLI İNDİRİMLER

Zorlu ekonomik koşullar altında vatandaşlarımızın sürekli artan market fiyatlarıyla başa çıkma mücadelesi devam ediyor. Ancak, ŞOK marketlerinin sunduğu beklenmedik kampanyalarla bu durumda olumlu bir değişiklik yaşanıyor. Özellikle Ağustos ayına özel olarak başlatılan kampanya, vatandaşların dikkatini çekiyor. ŞOK marketleri, müşterilerine 25 TL ve üzeri harcamalarda büyük indirimler sunuyor. Bu kampanya kapsamında, kasada ödeme yapan müşterilerin gözden kaçırdığı ürünlerde yarı yarıya varan indirimler uygulanıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Hafta sonlarına özel olarak hazırlanan katalogda da cazip indirim fırsatları yer alıyor. Cumartesi ve pazar günleri geçerli olan bu kampanya ile 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere ekstra indirim avantajı sunuluyor. Bu kampanya, vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı amaçlayarak, harcamalarını daha uygun hale getirmeyi hedefliyor. ŞOK marketleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Böylece, günlük ihtiyaçları daha uygun fiyatlarla karşılamak isteyen müşteriler için cazip bir alternatif sunuluyor.

Market fiyatlarının arttığı bir dönemde ŞOK marketlerinin düzenlediği bu kampanya, vatandaşların ilgi ve dikkatini çekiyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu indirimleriyle, müşterilere daha hesaplı alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Bu tür kampanyalar, vatandaşların bütçelerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olarak, ekonomik zorluklarla başa çıkma konusunda önemli bir adım oluşturuyor. ŞOK marketlerinin bu tür destekleyici kampanyaları, vatandaşların günlük yaşamlarını daha kolay ve ekonomik bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı oluyor.

Müşterileri memnun etmek ve bütçelerini rahatlatmak amacıyla, ŞOK marketleri her ay düzenli olarak çeşitli kampanyalar sunmaktadır. Bu kampanyaların bir parçası olarak, 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere özel indirimler sunulmaktadır. Bu kampanya ile müşterilere cazip fırsatlar sunulurken, aynı zamanda aylık harcamalarını daha iyi kontrol etmeleri teşvik edilmektedir.

ŞOK marketlerinin müşterilere özel kataloglarında yer alan bazı ürünler şunlardır:

Peros Yumuşatıcı Çeşitleri 960 Ml - 28 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 500 Gr - 45 TL

Blade ve Emotion Deodorant 200 Ml Çeşitleri - 50 TL

Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 1 Lt - 30 TL

Sleepy Extra Islak Havlu 3x70 Adet - 33 TL

Sofia Premium Aloe Vera Tuvalet Kağıdı 12''li - 62 TL

Ülker Rulokat 170 Gr - 17 TL

Lio Kokteyl Yeşil Zeytin (121-160) 400 Gr - 24 TL

Finish Tablet Çeşitleri - 80 TL

Cif Zemin Uzmanı Yüzey Temizleyici Çeşitleri 895 Ml - 29 TL

Bu kampanya, müşterilere hem kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla alma fırsatı sunmayı hem de harcamalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlar. ŞOK marketleri, ekonomik zorluklarla başa çıkmak isteyen müşterilerine destek olmayı hedeflerken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de ön planda tutmaktadır. Müşteriler, bu kampanyalar sayesinde ihtiyaçlarını daha ekonomik şekilde karşılayarak aylık giderlerini kontrol altına alabilirler.

ŞOK marketlerinin düzenlediği bu tür kampanyalar, vatandaşlara günlük hayatta kaliteli ürünlere erişim sağlama ve bütçelerini koruma imkanı sunar. Hem hafta içi hem de hafta sonları geçerli olan indirimler, müşterilere avantajlar sunarak ekonomik açıdan rahatlamalarına yardımcı olur. Bu kampanyalar, müşterilere alışveriş yaparken tasarruf etme şansı tanıyarak, zorlu ekonomik koşullarda bile en iyi değeri elde etmelerini sağlar.