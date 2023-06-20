  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. ŞOK Market indirime doymadı! Yeni haftada onlarca üründe fiyatlar düştü: 4 kilogramı 47 TL'ye satılacak

ŞOK Market indirime doymadı! Yeni haftada onlarca üründe fiyatlar düştü: 4 kilogramı 47 TL'ye satılacak

Yayınlanma:
ŞOK Market indirime doymadı! Yeni haftada onlarca üründe fiyatlar düştü: 4 kilogramı 47 TL'ye satılacak
ŞOK Market, müşterilere cazip fırsatlar sunmak için haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta, 4 kg çamaşır suyu 47 TL'ye ve peçeteler 22 TL'ye düşerek, müşterilerin ilgisini çekiyor. İşte ŞOK Market'in fırsatlarla dolu ürünleri...

ŞOK Market, müşterilerine her hafta heyecan verici indirimler sunmak için düzenli olarak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımlamaktadır. Bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar müşterileri bekliyor.

ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler de müşterilerin ilgisini çekecek niteliktedir. Kataloğu inceleyerek, ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri daha hesaplı fiyatlarla satın alabilirsiniz. ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunu takip ederek, avantajlı alışveriş yapma fırsatını kaçırmayın.

 İşte bu haftanın indirimli aktüel ürünleri ve fiyatları...

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ

ŞOK

ŞOK

şok

şok

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Kredi kartından harcama yapan 300 TL kazanacak! Cebinde bu karttan olanlara müjde verildi
Kredi kartından harcama yapan 300 TL kazanacak! Cebinde bu karttan olanlara müjde verildi
Ziraat Bankası'ndan görülmemiş kampanya! Kartıyla bunu yapanlar 1000 TL kazanacak
Ziraat Bankası'ndan görülmemiş kampanya! Kartıyla bunu yapanlar 1000 TL kazanacak
O market tuvalet kağıdı stoklarını bitiriyor! Solo tuvalet kağıdı 99 TL'ye düştü
O market tuvalet kağıdı stoklarını bitiriyor! Solo tuvalet kağıdı 99 TL'ye düştü
Arabasına yakıt alacaklar dikkat! Bunu yapanlar indirimli alacak
Arabasına yakıt alacaklar dikkat! Bunu yapanlar indirimli alacak
A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!
A101 haftaya hızlı giriş yaptı! Toz deterjan 110 TL'ye, Torku toz şeker 79 TL'ye satılacak!
Bu indirim kapıda kuyruk oluşturacak! BİM indirim startını verdi: Sepetler ucuza doluyor
Bu indirim kapıda kuyruk oluşturacak! BİM indirim startını verdi: Sepetler ucuza doluyor
O bankanın müşterisiyseniz dikkat! 3 aylık 3000 TL para iadesi yapılacak: Almak için tek şart var
O bankanın müşterisiyseniz dikkat! 3 aylık 3000 TL para iadesi yapılacak: Almak için tek şart var