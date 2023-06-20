ŞOK Market indirime doymadı! Yeni haftada onlarca üründe fiyatlar düştü: 4 kilogramı 47 TL'ye satılacak

ŞOK Market, müşterilerine her hafta heyecan verici indirimler sunmak için düzenli olarak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımlamaktadır. Bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar müşterileri bekliyor.

ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler de müşterilerin ilgisini çekecek niteliktedir. Kataloğu inceleyerek, ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri daha hesaplı fiyatlarla satın alabilirsiniz. ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunu takip ederek, avantajlı alışveriş yapma fırsatını kaçırmayın.

İşte bu haftanın indirimli aktüel ürünleri ve fiyatları...

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ















