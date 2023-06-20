ŞOK Market indirime doymadı! Yeni haftada onlarca üründe fiyatlar düştü: 4 kilogramı 47 TL'ye satılacak
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ŞOK Market, müşterilere cazip fırsatlar sunmak için haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta, 4 kg çamaşır suyu 47 TL'ye ve peçeteler 22 TL'ye düşerek, müşterilerin ilgisini çekiyor. İşte ŞOK Market'in fırsatlarla dolu ürünleri...
ŞOK Market, müşterilerine her hafta heyecan verici indirimler sunmak için düzenli olarak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımlamaktadır. Bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar müşterileri bekliyor.
ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler de müşterilerin ilgisini çekecek niteliktedir. Kataloğu inceleyerek, ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri daha hesaplı fiyatlarla satın alabilirsiniz. ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunu takip ederek, avantajlı alışveriş yapma fırsatını kaçırmayın.
İşte bu haftanın indirimli aktüel ürünleri ve fiyatları...
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Aktüel
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