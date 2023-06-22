ŞOK market oyunseverlerin yüzünü güldürecek! 24 Haziran kataloğunda gamer ekipmanları satışa çıkıyor

24 Haziran - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimleri sizinle paylaşmak için buradayım. İşte bu dönemde ŞOK marketlerinde bulabileceğiniz bazı cazip indirimler:

Katalogda yer alan diğer ürünler arasında gıda ürünleri, giyim, elektronik, mutfak eşyaları ve daha birçok kategori yer alacak.



24 HAZİRAN ŞOK MARKET AKTÜEL KATALOĞU

















Lütfen unutmayın ki ŞOK aktüel ürünler kataloğu her hafta güncellenmektedir ve indirimli ürünler stoklarla sınırlı olabilir. Dolayısıyla, ŞOK marketlerine yakın bir zamanda giderek güncel kataloğu incelemenizi öneririm. İyi alışverişler!