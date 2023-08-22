ŞOK marketlerinde yok yok! ŞOK 23 Ağustos kataloğu yayımlandı: Derin dondurucu, robot süpürge, airfrey, elektrikli scooter...

ŞOK marketlerinde yok yok. Bu haftaya özel yayınlanan katalog da derin dondurucudan robot süpürgeye kadar birçok ürün piyasanın altında satışa sunuldu. Özellikle ev elektronik aletlerinde indirim şöleni başlarken fiyatlar dikkatleri çekti. İşte 23 Ağustos ŞOK kataloğu...

23 AĞUSTOS 2023 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER



