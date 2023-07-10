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ŞOK Markette rafları boşaltacak indirim başlıyor! Dikkat: Bu fiyatların tekrarı yok

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ŞOK Markette rafları boşaltacak indirim başlıyor! Dikkat: Bu fiyatların tekrarı yok
ŞOK Market, heyecan verici bir kampanya başlatarak market arabalarını dolduracak! 8 Temmuz tarihinden itibaren indirimli ürünlerle avantajlı alışveriş fırsatını kaçırmamak için hazır olun! Kadın giyimden oyuncaklara, ev eşyalarından güzellik ürünlerine kadar birçok kategoride indirimler sizi bekliyor. Ayrıntılar haberimizde...

ŞOK Market, müşterilerini her hafta farklı bir kampanya ile mutlu eden bir süpermarket zinciri olarak bilinir. 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirim kampanyasının ürünleri de duyuruldu. Bu indirimleri kaçırmamak için ŞOK Market'e koşanlar memnun kalacak! İşte ŞOK Market'in indirimli ürünleri...

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

ŞOK

Gıda fiyatlarındaki artışlarla birlikte vatandaşları zorlayan bir dönemde, ŞOK Market avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Haftalık olarak değişen ürünlerde indirimler uygulayan ŞOK Market, yeni kampanyasıyla müşterilerine sevindirici haberler veriyor. 7 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler, müşterileri memnun etmek için raflarda yerini alacak.

ŞOK Market'in sunduğu indirim kampanyaları sayesinde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen müşteriler, 7 Temmuz itibarıyla ŞOK Market önünde uzun kuyruklar oluşturacak. Bu kampanya kapsamında birbirinden farklı ürünlerde indirimler mevcut olacak.

ŞOK Market'in müşterilerini her hafta yeni bir sürprizle karşılaması, alışveriş keyfini artırmaktadır. Kampanya süresince indirimli ürünleri takip etmek ve fırsatları kaçırmamak için ŞOK Market'in duyurularını düzenli olarak takip etmek önemlidir.

ŞOK Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen bir markadır. 7 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak indirim kampanyası, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. ŞOK Market'e uğrayarak indirimli ürünleri keşfedebilir ve bütçenize dost alışveriş yapabilirsiniz.

Aktüel
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