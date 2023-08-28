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ŞOK raflarında bu hafta şenlik var! 30 Ağustos'a özel indirimler başladı: Çalışma masası, dolap, sandalye...

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ŞOK raflarında bu hafta şenlik var! 30 Ağustos'a özel indirimler başladı: Çalışma masası, dolap, sandalye...
ŞOK marketlerinde gelen indirimle beraber birçok üründe kampanya başladı. Hafta sonu fırsatlarını merak edenler aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 30 Ağustos - 5 Eylül 2023 aktüel ürünler...

ŞOK çalışma sandalyesi geleceği müjdesi verildi. Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürünleri yayınlandı. Broşürün yayınlanmasıyla beraber cazip indirimleri kaçırmamak için harekete geçti. İŞte bu haftaya özel ürünler...

ŞOK 30 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU 

ŞOK 30 Ağustos 2023 kataloğu

Aktüel
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