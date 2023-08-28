ŞOK raflarında bu hafta şenlik var! 30 Ağustos'a özel indirimler başladı: Çalışma masası, dolap, sandalye...

ŞOK çalışma sandalyesi geleceği müjdesi verildi. Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürünleri yayınlandı. Broşürün yayınlanmasıyla beraber cazip indirimleri kaçırmamak için harekete geçti. İŞte bu haftaya özel ürünler...

ŞOK 30 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU



