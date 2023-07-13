ŞOK'a KDV zamları vız geldi! Kağıt havlu 79.90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 124.90 TL'ye satışa çıkıyor

ŞOKTAKİ FİYATLAR ŞOK EDİYOR! YÜZDE 40 İNDİRİM VAR…

KDV zamlarının açıklanmasından sonra bir çok markette fiyatlar değişirken ŞOKta tam tersine fiyatlar erimeye başladı. Bir çok üründe yüzde 40 indirim var. İşte bu haftanın indirim kataloğu….





Türkiye'nin en büyük zincir marketlerden biri olan ve adıyla müsemma Şok resmen şok ediyor.

İŞTE O KATALOG

Tüketicileri düşünen ve bu haftaki indirimli ürünleri ile bir çok kişinin takip ettiği Şok markette adan z ye hemen hemen her üründe indirim var.

• Casati Atlantis Tavan Boyası 239 TL





• Casati Atlantis Silikonlu İç Cephe Boyası Özel Kum Beji/ Ay Tozu 199 TL

• Dyonem 279 TL

• Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 9,99 TL





• Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 11,95 TL

• Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 12,95 TL

• Merdiven 349 TL

• Sürgülü Duş Seti 119 TL

• 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 39,95 TL

• Masajlı Duş Başlığı Seti 79,95 TL

• Ayaklı Fırçalı Lüks Faraş 44,95 TL

• Smart Deterjan Hazneli Süngerlik 39,95 TL

• Mikrofiber Cam Mopu 79,95 TL





• Plastik Fırça 44,95 TL

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• Dyo Hobilux Boya 199 TL

• Kadın Düğmeli Pijama Takımı 149 TL

• Kadın Simli Terlik 69,95 TL

• Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

• Kız Çocuk Sandalet 69,95 TL

• Erkek Çocuk Sandalet 69,95 TL

• Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 27,95 TL

• Kadın Ribanalı Slip 2'li 44,95 TL





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• Klozet Kapağı 79,95 TL

• Uzayan Saplı Araba Fırçası 59,95 TL

• Attlas Fayans Kesme 349 TL

• Kadın Ribanalı Bato Slip 2'li 49,95 TL

• Kadın Simli Terlik 69,95 TL

• Jetsil Microfiber Takım Mop Uzayan Sap 79,95 TL

• Sillgech Superbright Cam Mopu 119 TL

• Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 149 TL

• Kız / Erkek Çocuk Sandalet 69,95 TL

• Kız / Erkek Çocuk Terlik 59,95 TL

• Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

• Erkek Terlik / Sandalet 89,95 TL





• Erkek Boxer 44,95 TL

• Erkek Polo Yaka T-Shirt 119 TL

• Sinbo Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.299 TL

• Arzum Dik Süpürge 699 TL

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• Altus AL 890 W Toz Torbasız Süpürge 1.999 TL

• Electrolux Elektrik Süpürgesi 3.649 TL

• Yui S7 NoMopZone Özellikli Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

• Wiami FX-10 Akıllı Robot Süpürge 7.199 TL

• Wiami FX-8 Akıllı Robot Süpürge 4.799 TL

• Conti Bello Toz Torbalı Süpürge 1.099 TL

• Awox Gravity SL Mavi Toz Torbasız Süpürge 1.149 TL