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ŞOK'ta 25 TL'lik alışveriş yapan büyük indirimi kapacak! Sadece 3 gün geçerli

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ŞOK'ta 25 TL'lik alışveriş yapan büyük indirimi kapacak! Sadece 3 gün geçerli
ŞOK Market, 8 Temmuz tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu katalogda, 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerin dev kampanyadan faydalanabileceği belirtiliyor. İşte aktüel ürünler ve fiyat listesi...

ŞOK Market, 8-11 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Katalogda, 25 lira üzeri alışveriş kampanyasının detayları da yer aldı. İşte katalogdaki indirimli ürünlerin bazıları ve fiyatları...

ŞOK MARKET İNDİRİM ÜRÜNLERİ

ŞOK

ŞOK

Colgate Aktif Beyazlık + Optic White Diş Macunu 50 ml: Normalde 59 lira olan bu diş macunu, ŞOK Market'te 50 lira fiyatla satışa sunulacak.

Ülker Çokomel 420 gram: Bu lezzetli atıştırmalık, ŞOK Market'te indirimli olarak 39 liradan satın alınabilecek.

Colgate 360 Black Diş Fırçası: Diş sağlığına önem verenler için tasarlanan bu fırça, ŞOK Market'te 27 lira fiyatla müşterilere sunulacak.

Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml: Duş keyfinizi artıracak bu ürünler, 45 lira fiyatla ŞOK Market raflarında olacak.

Fairy Losyon Bulaşık Deterjanı 1500 ml: Bulaşık yıkamayı kolaylaştıran bu ürün, ŞOK Market'te indirimli olarak 43 liradan satın alınabilecek.

Lipton Altınharman Demlik Poşet Çay 100'lü: Çay keyfinizi tamamlayacak bu ürün, ŞOK Market'te 49 lira fiyatla müşterilere sunulacak.

Bu sadece katalogda yer alan bazı indirimli ürünlerin örnekleri. ŞOK Market'te daha birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Bu kampanya, müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor. 25 lira üzeri alışveriş yapan müşteriler, belirli ürünleri indirimli fiyatlarla temin edebilecekler.

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