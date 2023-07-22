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ŞOK'ta bu hafta anneleri sevindiren indirim geliyor! Çok satan bebek ürünleri yarı fiyatına düştü!

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ŞOK'ta bu hafta anneleri sevindiren indirim geliyor! Çok satan bebek ürünleri yarı fiyatına düştü!
ŞOK Aktüel ürünlerinde büyük indirim. Bu hafta gelecek olan anne-bebek ürünlerinden, teknoloji ürünlerine kadar her şey indirimde. İşte detaylar…

Türkiye’nin en büyük market zincirinden birisi olan ŞOK, bu hafta özel aktüel kategorisi getirdi. Kampanyayı gören herkes ise ihtiyaçlarını belirlemeye başladı. İşte ürünler;

• Anne yanı bebek yatağı; 169 TL

• Bebek yastığı; 34,95 TL

• Bebek lastikli çarşaf; 39,95 TL

• Gokidy mama sandalyesi; 249 TL

• Eğitici kule; 49,95 TL

• Rengini keşfet oyunu; 149 TL

şok aktüel

• Soft aktivite oyuncakları; 99,95 TL

• Pilsan aktivite oyun masası; 239 TL

• Köpekçiğin oyun macerası; 239 TL

• Hayvan temalı dişlikler; 24,95 TL

• Poppity araçlar; 129 TL

• Aşure tenceresi; 299 TL

• Piyale aşure; 17,95 TL

• Amigo dalında kuru incir; 35,95 TL

• İnci karanfil ; 14,95 TL

• Anadolu mutfağı tarçın; 11,90 TL

• Metal bahçe tırmığı; 39,50 TL

• 3 litre piramit saksı; 14,95 TL

• Lüks budama makası; 49,95 TL

• Nitril kaplı örme eldiven; 11,95 TL

• Solar led ışık 50 led; 79,95 TL

• Solar bahçe lambası; 49,95 TL

• Jwin 61 tuşlu org; 1,299 TL

• Maun Ukulele; 549 TL

• Veikk Grafik tablet + kalem; 949 TL

• Winex T800 Ultra akıllı saat; 429 TL

ŞOK aktüel ürünlerinden yararlanmak istiyorsanız eğer evinizin en yakında bulunan market zincirine uğramanız gerekmektedir.

Aktüel
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