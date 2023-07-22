ŞOK'ta bu hafta anneleri sevindiren indirim geliyor! Çok satan bebek ürünleri yarı fiyatına düştü!

ŞOK Aktüel ürünlerinde büyük indirim. Bu hafta gelecek olan anne-bebek ürünlerinden, teknoloji ürünlerine kadar her şey indirimde. İşte detaylar…