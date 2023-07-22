ŞOK'ta deterjan indirimi başladı! O markalı 10 kg toz deterjan 205 TL'ye düştü!

Son dönemlerde vatandaş alışverişlerini yapmadan önce marketlerin kampanyalı ürünlerini araştırmaya devam ediyor. ŞOK Marketlerde büyük indirim günleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK İNDİRİMLERİ BAŞLADI

ŞOK Marketler haftalık olarak müşterileriyle indirimli ürünlerini paylaşmaya devam ediyor. Bu hafta aktüel ürünlerde birçok farklı kategoride birçok ürün indirimli olarak müşterilerini bekliyor. İşte bu haftaki indirimli ürünler ve fiyatları;





-Kare Manda Hasır Sepet 109 TL

-Dikdörtgen Manda Hasır Sepet 129 TL

-Oval Manda Hasır Sepet 119 TL

-Amerikan Hasır Nihale 32,95 TL

-Amerikan Hasır Yuvarlak / Dikdörtgen Oval Servis 59,95 TL

-25 cm Krep Tava 119 TL

-Emoji Pankek Tava 119 TL

-Hamur Porsiyonlayıcı 49,95 TL

-Evoks Ahşap Saplı Soyacak 16,95 TL

-Evoks Ahşap Saplı Servis Seti 22,95 TL

-Koltuk Örtüsü 99,95 TL

-Kadın Düğmeli Pijama Takımı 149 TL

-Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL

-Visco Dolgulu Yastık 99,95 TL

-Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfı 59,95 TL

-Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 99,95 TL

-Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 79,95 TL

-Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL

-Barbie Oyun Havuz Seti 299 TL

-Hot Wheels Mega Ralli / Meydan Okuma Seti 299 TL

-Hot Wheels Araba Seti 5'li 179 TL

-25'li Su Bombası Balon 9,99 TL

-Işıklı Köpüklü Tabanca 74,95 TL

-Melisa Bebek ve Yıkama Seti 99,95 TL

-Oyuncak Sevimli Fırın 59,95 TL

-Alpina Beyaz Ankastre Set 4.199 TL

-Alpina Midi Fırın 699 TL

-Yui M11 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama

-Rende Makinesi 899 TL ve Yui G88 Elektrikli Gıda Paketleme

Vakum Makinesi 349 TL

-Sinbo SCO-5056 Dijital Yağsız Fritöz 1.599 TL

-Airfryer Izgara Teli 129 TL

-Airfryer Yağ Spreyi 19,95 TL

-Airfryer Pişirme Kağıdı 44,95 TL

-Silikon Maşa 34,95 TL

-Silikon Spatula 16,95 TL

-Ahşap 5 Katlı Raf 249 TL

-Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL

-3 Kişilik Salıncak 1.199 TL

-Elit Rattan Desenli Masa 449 TL

-Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL

-Rattan Desenli Masa 449 TL

-Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL

-Tekerlekli Pazar Arabası 119 TL