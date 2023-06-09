ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor

10 Haziran 2023 tarihli Şok kataloglarında Kamp sandalyesi, kamp taburesi, desenli kamp taburesi, katlanabilir kamp ve piknik masası gibi ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca çocuklar için kamp sandalyesi ve plaj/piknik sandalyesi de indirimli olarak yer alıyor. Kamp severler için 3 kişilik çadır ve 3 kişilik salıncak da listelere eklenmiş durumda. Piknik yapmayı sevenler için piknik hasırı da uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, 25 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak fırsatlar arasında sıvı sabun, tuvalet kağıdı, duş jeli ve leke çıkartıcı gibi ürünler bulunuyor.



Ayrıca 13 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek olan bir diğer kampanyada ise piknik ürünleri öne çıkıyor. Üçlü kamp pişirme seti, çantalı portatif ocak, kamptaki ihtiyaçları karşılayacak ürünler arasında yer alıyor. Termos çeşitleri, mangal, buzluk, ızgara teli, çöp şiş, plastik servis gereçleri ve mangal kömürü gibi ürünlerde de indirimler bulunuyor. Su bardağı, meşrubat bardağı ve bazı lamba ürünleri de kampanyalı olarak sunulacak.

Şok marketin resmi internet sitesinden tüm detayları ve 10 Haziran 2023 kataloğuna ait görselleri öğrenebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.

ŞOK MARKET KAMPANYA ÜRÜNLERİ















